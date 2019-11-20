CHP’den AVM çalışma saatleri için kanun teklifi!

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, AVM'lerin Pazartesi günleri kapalı olmasını öngören bir kanun teklifi hazırladı.

AVM çalışanlarının ağır şartlarda görev yaptıklarını, hafta tatilinin de patronların insiyatifine bırakıldığını belirten CHP'li Ensar Aytekin ‘'Şirketlerin aşırı kâ r dürtüsü ile pazarda rekabet etme isteğinin acı faturası, ne yazık ki çalışanlara çıkmaktadır'' dedi ve şunları söyledi: ‘'Haftalık sirkülasyonda en az ziyaretçinin olduğu gün Pazartesi günüdür. AVM çalışanları hafta sonundaki yoğun tempodan dolayı motive olmakta güçlük çekmekte, aynı zamanda çalışanların iş verimi de düşmektedir. Birçok AVM'de mağazaların, Pazartesi günleri en az ciro yaptığı belirlenmiştir. Kota uygulaması dolayısıyla, sektör temsilcilerinden çalışanlara uzanan bir silsile halinde çalışma güdüsü, hırsa dönüşüyor. Bunun sonucunda ise en zayıf halka olarak çalışanlar cezalandırılmaya başlıyor”

ELEKTRİK TASARRUFU

AVM'lerde bayramların da birinci gününün tatil olması gerektiğini de belirten Aytekin, “Bayram öncesinde esnek zamanlı çalışan personel, bayramın birinci günü işe gitmekte ve sanki AVM çalışanlarının bayram yapma hakkı yokmuş gibi bir durum oluşmaktadır. AVM'lerin gider kaleminin en önemli bölümü olan elektrik enerjisinde de tasarrufu sağlanacaktır. Bir gün boyunca Türkiye genelindeki AVM'lerin tamamının kapalı olması, elektrik tüketimi noktasında da ciddi bir tasarrufa sebep olacak. Bu tatil küçük esnaf için de yararlı olacak'' dedi.