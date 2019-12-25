‘Çılgın proje’ çılgın trafiği nasıl etkileyecek?

Kanal İstanbul’un Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlandı. Raporda birçok eksikler bulunduğu iddia edilirken rapordaki ‘projenin İstanbul trafiğine etkisi’ konulu araştırma dikkat çekti.

SETLERİN KARA KISMINA BOŞALTILACAK

Bakanlık tarafından yayımlanan ÇED raporuna göre çılgın kanal projesi için saatte 72,500 ton hafriyat çıkarılacak ve çıkarılan hafriyat Karadeniz kıyısına inşa edilen setlerin kara kısmına boşaltılacak.

GÜNDE 768 SEFER

Ancak raporda belirtilen trafik yoğunluğu araştırmasında kamyon sayısı olarak yalnızca beton santralleri için kullanılacak kamyon kapasitesi açıklanmış.

İnşaat için çalışacak 20 ton toprak taşıma kapasiteli 768 kamyonun toplam taşıma kapasitesi sadece 15 bin ton civarında. Raporun trafik araştırmaları kısmında bu kamyonların günde 768 sefer yapılacağı belirtiliyor.

4 yıl sürmesi planlanan hafriyat işleminin zamanında bitmesi için trafik yoğunluğu araştırmasında verilen kamyon sayısının neredeyse 5 katına çıkarılması gerekiyor.

KAMYONLAR E-5 VE TEM’İ KULLANACAK

Beton santralleri üzerinden yapılan hesabın hafriyat kamyonlarının sayısını kapsamadığı trafik yoğunluğu araştırmasına göre Kanal İstanbul’un inşaat süreci İstanbul trafiğine bir yük getirmeyecek.

Oysa ki trafik yoğunluğu hesabına katılmayan bölgeden çıkarılacak hafriyat için kullanılacak kamyonlarının sayısı ve inşaat için kullanılması beklenen 800 kadarı ağır 1000 aracın 24 saat boyunca İstanbul’un en işlek ana yollarını kullanması ön görülüyor.

ÇED raporunda D100 (E-5) ve TEM gibi İstanbul’un en işlek yollarının kanal projesi için kullanılacağı yazıyor.

Eğer projenin yapımına başlanırsa İstanbul trafiğine bir de 24 saat çalışacak en az 4 bin kadar ağır ve hafif aracın eklenmesi bekleniyor.

GEMİ GEÇİŞ SAYILARINDA DA TUHAFLIK VAR

İstanbul boğazından geçen yıllık gemi sayısı hesabının da yer aldığı rapora göre 2017 yılında boğazdan 42.904 gemi geçmiş.

Rapordaki projeksiyona göre bu sayının 2025 yılında 53.860’a çıkması gerekiyor ancak 2018 verilerine göre boğazdan 2017 yılına göre daha az gemi geçti.