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Çin’de çocuk model olmanın ücreti 3 bin euro

Çin'de tek çocuk yasağının kaldırılmasıyla birlikte çocuk modeller de podyumlarda boy göstermeye başladı. Veliler çocuklarını modellik okuluna yazdırmak için 3 bin euro (19 bin TL) gibi bir miktarı gözden çıkarıyorlar. Kursta başarılı olan çocuklar profesyonel defilelere çıkıyor. Çin'de çocuk giyim pazarının büyüklüğü 26 milyar euroyu aşıyor.

Sozcu.com.tr
09:33 -
Haberler Ekonomi
Çin’de çocuk model olmanın ücreti 3 bin euro

Çin'de 2016 yılından itibaren tek çocuk yapma yasağının kaldırılması ülkede çocuk giyim endüstrisinin işlerinin patlamasına neden oldu.

Hal böyle olunca yerel ve küresel çocuk giyim markaları da Çin'de mağaza üstüne mağaza açıyor.

Modellik okulundaki çocuklar eğitimde zaman zaman zorlanıyor. Fotoğraflar: EPA

Sektörün gelişmesiyle birlikte çocuk mankenlik de ülkede gözde mesleklerden biri oldu.

Euromonitor rakamlarına göre çocuk giyim sektörünün Çin'deki hacminin 26 milyar euroyu aştığı belirtiliyor.

Fotoğraf: EPA

Çocuk mankenler için açılan kurslarda veliler çocuklarına modellik eğitimi aldırıyor.

Çocuk modeller ilerleyen dönemlerde profesyonel defilelerde de yer alıyor. Fotoğraf: EPA

EPA'nın bugün servis ettiği fotoğraflarda bir çocuk modellik ajansının defile provasını görüyoruz. Modellik ajansı 4-14 yaş arası çocukları 6 ay, 1 yıl veya 2 sene boyunca eğitiyor.

Dersler hafta sonu ikişer saat şeklinde düzenleniyor.

Fotoğraf: EPA

Kurs ücreti kursun süresine göre 1000 euro ile 3000 euro arasında değişiyor. Kursta öğrencilere podyumda nasıl yürüyecekleri ve poz verecekleri öğretiliyor. Başarılı olan öğrenciler defilelerde boy gösteriyor.

Son güncelleme: 09:39 12.11.2019
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