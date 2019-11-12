Çin’de çocuk model olmanın ücreti 3 bin euro

Çin'de 2016 yılından itibaren tek çocuk yapma yasağının kaldırılması ülkede çocuk giyim endüstrisinin işlerinin patlamasına neden oldu.

Hal böyle olunca yerel ve küresel çocuk giyim markaları da Çin'de mağaza üstüne mağaza açıyor.

Sektörün gelişmesiyle birlikte çocuk mankenlik de ülkede gözde mesleklerden biri oldu.

Euromonitor rakamlarına göre çocuk giyim sektörünün Çin'deki hacminin 26 milyar euroyu aştığı belirtiliyor.

Çocuk mankenler için açılan kurslarda veliler çocuklarına modellik eğitimi aldırıyor.

EPA'nın bugün servis ettiği fotoğraflarda bir çocuk modellik ajansının defile provasını görüyoruz. Modellik ajansı 4-14 yaş arası çocukları 6 ay, 1 yıl veya 2 sene boyunca eğitiyor.

Dersler hafta sonu ikişer saat şeklinde düzenleniyor.

Kurs ücreti kursun süresine göre 1000 euro ile 3000 euro arasında değişiyor. Kursta öğrencilere podyumda nasıl yürüyecekleri ve poz verecekleri öğretiliyor. Başarılı olan öğrenciler defilelerde boy gösteriyor.