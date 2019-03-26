Dahil edilmeyen marketlerden tanzim tepkisi

Seçime bir hafta kala bakanlıktan yeni tanzim hamlesi geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla oluşturulan 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BİM gibi ulusal market zincirlilerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine de tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında ürün tedariki başladı.” açıklamasını yaptı.

‘KIRMIZI ETTE DE DIŞARIDA BIRAKILMIŞTIK’

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, “Anadolu’nun her köşesinde yer alan, başta istihdam olmak üzere birçok alanda katma değer yaratan yerli ve milli sermaye olan yerel zincirlerin, toplam market grupları içerisindeki istihdam payı yüzde 34,8, toplam market satış payı yüzde 33,7, toplam gıdadaki satış payı ise yüzde 9,5’tir. İki yıl önce kırmızı et fiyatlarının düşürülmesi için hayata geçirilen projede yerel zincirler projenin dışında bırakılmıştı. Bugün gerçekleşen açıklama ile yerel zincirlerin yeniden uygulama dışında kaldığını görmekteyiz” diyor.

Başkan Altunbilek son iki yılda yaşanan zor ekonomik koşullara rağmen yatırım yapmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Marketlerimizin hepsinde aile ekonomisine destek olacak bu proje için görev almak için hazırız” ifadelerini kullandı.