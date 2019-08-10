Danimarka bankası ev kredisi için eksi faiz uyguluyor

Danimarka’da bir özel banka yüzde eksi 0.50 faiz ile konut kredisi vermeye başladı. Daha basit şekilde anlatacak olursak bankadan ev için kredi çeken bir müşteri çektiği kredi miktarından daha düşük bir ücreti, ‘kredi bakiyesi’ olarak bankaya geri ödeyecek. Söz konusu faiz oranı 10 yıl vade için geçerli olacak.

Fakat banka kredi için yine dosya masrafı ve sigorta gibi benzeri ücretleri alacak. Bu ücretlerle birlikte çekilen kredi miktarından sembolik olarak daha fazla bir miktar geri ödenebileceği belirtiliyor.

‘BANKACILIK TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA’

Danimarka’da yayın yapan Copenhagen Post gazetesinin haberine göre, eksi faizle krediyi veren Danimarka’nın üçüncü büyük bankası Jyske Bank’ın ekonomisti Mikkel Hoegh, “Bankacılık tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Eksi faiz ile kredi veremeyiz diye düşünüyorduk fakat piyasa koşulları buna izin verdi.” diye konuştu.

30 YIL VADEYE YÜZDE 0.5 FAİZ

Ekonomik seviyelerinin bizimle uzaktan yakından alakası olmayan İskandinav ülkelerinde faizler oldukça düşük. Norveçli Nordea Bank’ta 20 yıllık konut kredisinin faiz oranı yüzde 0. Danimarka’da 30 yıllık konut kredileri de veriliyor bu krediler için faizler yüzde 0.5!

Türkiye’nin aksine Avrupa ekonomik durgunluk endişeleriyle kredi musluklarını sonuna kadar açıyor. Türkiye’de yüksek faizlerden ötürü paranın maliyeti fazla olduğu için kredi çekmek kolay değil.

Aşağıdaki fotoğraf ise dün Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir spor salonunda çekildi. Uygun koşullarla ev sahibi olmak için 280 konutluk kura çekimi için 44 bin 230 kişi başvurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda devletin vatandaşın konut ihtiyacını karşılamak için gerekli tedbirleri alacağı maddesi yer alıyor. Devletin toplu konut projelerini destekleyeceği belirtiliyor.