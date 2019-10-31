Zorunlu Deprem Sigortası olarak bilinen DASK, konut sahiplerinin yaptırması gereken bir sigortadır. Devletin zorunlu kıldığı DASK sigortası deprem sonucu oluşan yangın, patlama ve yer kaymasının yalnızca binada meydana getirdiği hasarları karşılamaktadır. Deprem riski taşıyan bölgelere göre değişiklik gösteren DASK sigortası primi, yüksek riskli bölgeler de daha fazla iken, düşük riskli bölgelerde daha azdır. Tüm konut sahiplerinin yaptırması gereken ve her yıl yenilenen DASK özellikle son depremlerden sonra daha da merak edilir oldu. Vatandaşlar birçok konuda soru sorup, araştırma yaparak DASK hakkında detaylı bilgi aramakta. Bu soruların başında da yeni başvuruda bulunacakların “DASK için nereye başvurulur?” sorusu bulunmakta. Peki, DASK sigortası hakkında daha fazla bilgi almak ve başvurular için gerekli evrakları ve yapılacakları öğrenmek ister misiniz? İşte DASK sigortası hakkındaki detaylar…

DASK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Zorunlu Deprem Sigortası yani DASK poliçesi yaptırmak oldukça kolay. Evinizi dolayısı ile ailenizi güvence altına almak için yapmak istediğiniz DASK sigortası için en yakın sigorta acentesine veya banka s¸ubesine giderek sigortalarını gerekli belgelerle yapabilirler. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes DASK yaptırabiliyor.

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) resmi sitesinde https://www.dask.gov.tr/ DASK için gerekli belgeler şu şekilde belirtilmiştir.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

Sigortalının:



-Adı

-Adresi

-Telefonu

-Cep Telefonu

-T.C. Kimlik Numarası

-Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

Sigortalanacak Binanın:

-Açık Adresi

-Tapu Bilgileri

-İnşa Yılı

-Yapı Tarzı

-Toplam Kat Sayısı

-Hasar Durumu

Meskenin (Dairenin):

-Brüt Yüzölçümü (m2)

-Kullanım Şekli

Hatırlatmak isteriz ki, Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.