Denizbank ve A101’den iş birliği

DenizBank, A101 ile yeni bir iş birliğini hayata geçirdi. Buna göre DenizBank herkesin faydalanabileceği fastPay ile cüzdan taşıma derdi olmadan, nakit paraya ihtiyaç duymadan, sadece cep telefonunu yan çevirip, ekranda çıkan QR kodu (Kare Kod) okutarak 6000'i aşkın A101 mağazasında ödeme yapmak mümkün olacak.

Söz konusu anlaşmanın detayları, DenizBank Genel Müdürlüğü'nde, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve A101 CEO'su Erhan Bostan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

“MARKET ALIŞVERİŞLERİNDE NAKİTSİZ ÖDEME DÖNEMİNİ BAŞLATIYORUZ”

Bankacılıktaki bilgi birikimi ve deneyimlerini, insan ihtiyacı ile teknoloji arasında buluşma noktası oluşturmak üzere kullandıklarını belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, şöyle konuştu:

“Teknolojinin üstel bir hızla ilerlediği bu dönemde ödevimiz, insan ihtiyacını en hızlı şekilde hangi kanaldan karşılanabileceğimizin matematiğini yapmak. fastPay uygulamamızı 7 yıl önce bu vizyonla, insanlarımızın hız, pratiklik ve erişilebilirlik beklentilerini karşılamak üzere, tüm banka müşterilerinin kullanımına açık olacak şekilde hayata geçirdik. İlk günden bu yana hedefimiz, ülkemizin finansal kapsayıcılık vizyonuna da katkıda bulunacak doğrultuda, bu inovasyonumuzu daha fazla alanda, daha fazla insanla buluşturup hayatı kolaylaştırmak oldu. Bugün de tüm Türkiye sathında günde 3,5 milyon insanımızın ziyaret ettiği A101'lerde market alışverişlerinde nakitsiz ödeme dönemini başlatacak anlaşmamızı hayata geçiriyoruz. Artık insanlarımız 6 binden fazla A101 mağazasında yapacakları alışverişlerinde fastPay ile cüzdan taşımadan, para üstü beklemeden, adeta kasadan ürün geçirir gibi telefonlarını yan çevirip kare kodu okutarak güvenle ödeme yapabilecekler. fastPay'in etrafına geniş bir ekosistemin destek ağını örerek, içini insanlarımıza fayda sağlamak üzere olabildiğince farklı sektörden iş birlikleriyle doldurmaya devam edeceğiz”.

“YENİLİKÇİ UYGULAMALARLA A101 ALIŞVERİŞ DENEYİMİNİ ZENGİNLEŞTİRİYORUZ”

A101 CEO'su Erhan Bostan anlaşmaya ilişkin şöyle konuştu; ‘'A101 olarak kaliteli ürünleri en ucuza ve herkesin erişimine sunma misyonumuzu, müşteri deneyimini zenginleştiren ve günlük yaşamı kolaylaştıran uygulamalarla hayata geçirmek her zaman önceliğimiz. fastPay ile işbirliğimiz de, A101'in müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımının doğal bir sonucu.

Bu işbirliğimiz ile hayata geçirdiğimiz nakitsiz ve temassız ödeme sayesinde, müşterilerimize daha hızlı ve kolay alışveriş olanağı, maliyet avantajı ve özel fırsatlar sunarak A101'deki alışveriş deneyimini zenginleştiriyoruz.''