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Dolar kuru ne kadar oldu? İşte döviz kurunda son durum… (23.05.2019)

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına ABD şiddetle karşı çıkmış ve Türkiye'yi ekonomik yaptırım ile tehdit etmişti. Geçtiğimiz dönemlerde de Türkiye-ABD ilişkilerinden yaşanan gerilim dolar kurunun fırlamasına ve tarihinde en yüksek seviyeyi görmesine neden olmuştu. Türk lirasının üzerindeki baskı devam ediyor. İşte dolar kurundaki son durum...

17:36 -
Haberler Ekonomi
Dolar kuru ne kadar oldu? İşte döviz kurunda son durum… (23.05.2019)

Türkiye, S-400 alımı nedeniyle ABD yaptırımı ile karşı karşıya… Gelişmekte olan ülkelerdeki en yüksek faiz verilmesine rağmen Türk lirasındaki baskı sürüyor… ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri ve yaptırım adımlarının genişleyeceğine ilişkin endişeler pay piyasaları üzerinde baskı oluştururken, İngiltere’de Brexit kördüğümünün nasıl çözümleneceği konusu da belirsizliğini koruyor. Öte yandan, İran tarafından ABD’nin tutumuna ilişkin gelen açıklamalar da jeopolitik risk algısını artırıyor. Tüm bu gelişmeler doların yükselişini tetikliyor…

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


AJANSLAR

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