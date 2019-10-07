Dolar/TL ne kadar oldu? (07.10.2019)

Enflasyonun Eylül’de tahminlerin altında kalması ardından TCMB’nin Ekim’de beklentilerin üzerine faiz indirimi yapabileceği endişesi oluşmasıyla TL baskılandı.

DOLARDA SON DURUM!

Dolar/TL bugün saat 07.00 itibarıyla 5.7133/5.7178'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Kur Eylül başından beri genel olarak 5.60-5.75 bandında seyrediyor. Bankacılar bu bandın kırılması için yurt dışı piyasalarda risk iştahında ciddi bir bozulma veya içeride olumsuz bir haber akışı olması gerektiğini belirtiyor.

Işık Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak kurda bir sıkışma ve belirsizliğin hakim olduğunu söyleyerek, “Piyasalar jeopolitik ve siyasi riskleri izliyor. Öte yandan beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası TCMB’nin ne kadarlık indirim yapacağı önem kazandı. Zira önden yüklemeli faiz indirimleri ardından TL’nin ‘carry trade’ cazibesi azalıyor bu da TL’nin değerlenmesi üzerinde baskı oluşturuyor. Dolayısıyla 250-300 baz puanlık bir indirim TL’nin cazibesinin kaybolmasına neden olabilir.” dedi.

Bu hafta küresel ekonomide resesyon kaygılarını artıracak verilerin açıklandığını belirten Kavak, “Diğer taraftan ABD ekonomik verileri ve ticaret savaşları konusundaki gelişmeler önemli. Kurda yukarıda 5.78 ve 5.85 seviyeleri direnç, 5.85'in geçilmesi halinde yukarı hareket ivme kazanabilir. Bir süredir kurun altına inemediği 5.64 seviyesi de önemli. TL'yi değerlendirecek unsur ABD ile ilişkilere yönelik pozitif bir açıklama olacaktır” dedi.

Yıllık enflasyon baz etkisiyle 5 puanın üzerinde gerileyerek Temmuz 2017’den beri ilk kez tek haneye gelirken ekonomistler, Merkez Bankası’ndan yavaşlayan hızda faiz indiriminin devamı bekliyorlar.

REUTERS