Dolar/TL ne kadar oldu? (15.10.2019)

Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik geçen hafta başlayan Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından dolar/TL yönünü değiştirdi.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.04 itibarıyla 5.9275- 5.9280 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Eylül ayı başından geçen haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında oldukça yatay bir seyir izleyen dolar/TL’de artan jeopolitik endişeler ve yaptırım tehdidi bu bandın kırılmasına neden oldu.

Analistler 13 Kasım’da ABD’de yapılacak olan Erdoğan-Trump görüşmesinin kritik olduğuna dikkat çekiyor.

Öte yandan geçen hafta kamu bankalarının yaptığı döviz satışlarının yanı sıra bireysel ve kurumsal yatırımcının döviz satışlarının da gözlendiğini belirten bankacılar, bunun TL’ye destek olarak daha fazla değer kaybını sınırladığını belirtmişti.

REUTERS