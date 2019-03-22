Dolar/TL ne kadar oldu? (22.03.2019)

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizlerin en az bu yıl boyunca mevcut seviyesi olan yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 arasında kalacağı mesajının gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklemesiyle dün güne sert düşüşle başladı. Dolar/TL bu sabah ise saat 07:10 itibari ile 5.4678/ 5.4693 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TL Türkiye ABD ilişkilerine yönelik endişeler başta olmak üzere lokallerin 6 aydır aralıksız her hafta devam eden döviz alımlarının da etkisiyle dün kazanımlarını koruyamayan tek gelişmekte olan ülke para birimi oldu.

FIRSAT OLARAK GÖRÜYORLAR

“Anlaşılan o ki lokaller TL’deki her değer kazancını döviz alım fırsatı olarak görüyorlar” diyen bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Fed’in TL’de yarattığı iyimserlik tam olarak ortadan kalktı diyebiliriz. Lokallerin döviz talebi çok güçlü. Mevcut TL faizlerinin ve daha da önemlisi beklentilerin dövize yönelimi azaltmadığını görüyoruz” dedi ve ekledi:

“Uzun vadeli bakarsak seçim sonrası bu eğilim terse dönerse TL’de değer kazancı için çok ciddi bir yer açılacak demektir. Ancak yerel seçimlerin beklendiği şu anda özellikle de ABD Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler piyasayı baskılamış görünüyor.”

Dolar/TL Fed kararı öncesi 5.4850 civarında işlem görürken, Fed kararı sonrası gece saatlerinde kur en düşük 5.4069’a kadar geriledi.

REUTERS