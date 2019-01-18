Dolar/TL ne kadar oldu? (18.01.2019)

Merkez Bankası'nın (TCMB) önceki gün PPK toplantısında faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından değerlenen dolar/TL'de bu sabah güne 5.35 seviyesinin hemen altında başladı.

Enflasyonda son aylarda gözlenen düşüşün ardından prematüre bir faiz indirimi olabileceği endişelerine karşın Merkez Bankası’nın (TCMB) faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesi piyasalarda iyimserliği de beraberinde getirdi.

TCMB Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutarken, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağını belirtti.

Bankanın PPK metninde yaptığı değişiklikler bir sonraki toplantı için bir indirim mesajı vermemesiyle birlikte TCMB’nin Nisan ayından önce faiz indirimi yapabileceği beklentilerini azaltmış görünüyor.