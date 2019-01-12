Dünya Bankası’nın başına mı geçiyor?

Dünya Bankası başkanlığı için ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı aynı zamanda başkanın danışmanı Ivanka Trump'ın ismi geçiyor.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan finansal sistemde ABD'liler hep Dünya Bankası başkanı oldu. IMF başkanları da hep Avrupa'dan seçildi. Şimdi ise Dünya Bankası başkanı Jim Yong Kim görevi bırakıyor.

Financial Times'ın haberine göre yerine geçmesi muhtemel isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da bulunuyor.

Dünya Bankası'nda üst düzeyde çalışan yetkili bir isim “Dürüstçe söylemem gerekirse banka yönetimi şu an kuruma kimin geleceği konusunda endişeli” diyor.

Gazetenin haberine göre Ivanka Trump dışında Dünya Bankası'nın başına geçmesi beklenen muhtemel isimler arasında Hazine Bakanlığı'nın uluslararası ilişkiler direktörü David Malpass da bulunuyor.