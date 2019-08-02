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Dünyanın en zengin adamı hisselerini neden sattı?

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, 1.8 milyar dolar değerinde Amazon hissesi satarak piyasayı şaşırttı. Paraya ihtiyacı olmayan Bezos'un bunu neden yaptığı merak ediliyor?

Sozcu.com.tr
08:39 -
Haberler Ekonomi
Dünyanın en zengin adamı hisselerini neden sattı?

115 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 1.8 milyar dolar değerinde Amazon hissesi satarak şirket tarihinin en büyük hisse satışını gerçekleştirdi.

Forbes'un haberine göre; Bezos 960 bin Amazon hissesini hisse başına 1.900 dolardan satarken boşandığı eşi MacKenzie Bezos'a da şirketinin 19.7 milyon adet hissesini devretti. MacKenzie Bezos böylece Amazon'un yüzde 4'üne sahip olmuş oldu.

Amazon hisse satışının nedeniyle ilgili olarak sorulara yanıt vermedi.

ABD basını Bezos'un neden bu satışı yaptığını sorgularken Business Insider'da yer alan bir analize göre ABD Adalet Bakanlığı'nın teknoloji şirketlerine karşı kişisel verilerin korunmasına ilişkin başlattığı soruşturmayla bir ilgisi olabileceği vurgulanıyor.

Son güncelleme: android-time 08:46 02.08.2019
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