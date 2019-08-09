Dursun Topçu İTO’dan istifa etti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin iki şansı olduğunu ifade ederek, “Bir yandan küresel piyasalarda finansal koşullar iyileşiyor. Diğer yandan geçen hafta faiz oranları düşürüldü. Bu iki unsurun, 4. çeyrek büyümesini olumlu yönde etkileyeceğini söyleyebiliriz.” dedi.

Avdagiç, İTO’nun ağustos ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ağustos ayının zaferler ayı olduğunu belirterek, Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nde şehit olanları rahmetle andı, 1071 Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünü kutladı.

Öte yandan Avdagiç, İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu’nun görevinden ayrıldığını belirterek, çalışmaları için kendisine teşekkür etti.

Ahmet Davutoğlu’nun kızı Meymune, Dursun Topçu’nun oğlu Talha Topçu ile evli.

Topçu’nun istifasını açıkladığı gün aşağıdaki tweet’i atması dikkat çekti.

Hak şerleri hayr eyler

Zan etme ki gayr eyler

Arif ani seyr eyler

Mevla görelim neyler

Neylerse güzel eyler Sen Hakka tevekkül ol

Sabreyle ve razı ol

Tevfiz et ve rahat bul

Mevla görelim neyler

Neylerse güzel eyler.. — Dursun Topçu (@Dursun_Topcu) August 8, 2019

AA-SOZCU.COM.TR