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Dursun Topçu İTO’dan istifa etti

Ahmet Davutoğlu'nun dünürü, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı Dursun Topçu görevinden istifa etti. Topçu'nun istifasını İTO Başkanı Şekib Avdagiç açıkladı.

09:02 -
Haberler Ekonomi
Dursun Topçu İTO’dan istifa etti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin iki şansı olduğunu ifade ederek, “Bir yandan küresel piyasalarda finansal koşullar iyileşiyor. Diğer yandan geçen hafta faiz oranları düşürüldü. Bu iki unsurun, 4. çeyrek büyümesini olumlu yönde etkileyeceğini söyleyebiliriz.” dedi.

Avdagiç, İTO’nun ağustos ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ağustos ayının zaferler ayı olduğunu belirterek, Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nde şehit olanları rahmetle andı, 1071 Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünü kutladı.

Meymune Davutoğlu 2010 yılında Talha Topçu ile evlendi.

Öte yandan Avdagiç, İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu’nun görevinden ayrıldığını belirterek, çalışmaları için kendisine teşekkür etti.

Ahmet Davutoğlu’nun kızı Meymune, Dursun Topçu’nun oğlu Talha Topçu ile evli.

Topçu’nun istifasını açıkladığı gün aşağıdaki tweet’i atması dikkat çekti.

AA-SOZCU.COM.TR

Son güncelleme: android-time 09:05 09.08.2019
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