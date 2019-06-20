EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından gerçekleştirilen 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Törende konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, hem ödül alanları hem de ödülü veren jüri üyelerini tebrik etti. Ekonomiyle ilgili verilen ödüllerin ve ekonomi basınının yaptıklarının önemine işaret eden Nebati, “Burada görev alan ve yazan, objektif bir şekilde düşüncelerini aktaran, verilere göre hareket eden ekonomi basınındaki değerleri kardeşlerimizin ortaya koyacakları performans, Türkiye’ye karşı oluşturulmuş olan bu büyük algı operasyonunda aslında dönüşümünü sağlayacak ve gerçeklerle hem toplumu hem de uluslararası arenadaki her türlü paydaşı buluşturacak bir durum ortaya çıkaracaktır.” diye konuştu.

“TÜRKİYE EKONOMİSİNİ YÖNLENDİREN BİR ANLAMDA SİZLERSİNİZ”

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da etkinlikte bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye ekonomisini yönlendiren bir anlamda sizlersiniz ve Türkiye için çok çalışıyorsunuz. Biz de devlet olarak bunun çok net bir şekilde farkındayız. 90’lı yılların sonunda Washington’da yaşarken makale yazma deneyimlerim olmuştu ve 5-10 makalem gazetelerde yayımlanmıştı. Dolayısıyla bunun ne kadar önemli olduğunu, orada bilgi verirken ne kadar çok çalıştığınızı gayet iyi biliyorum. Bu nedenle ödül alacak arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ama şuna inanıyorum ki aslında hepiniz bu ödülü almaya layıksınız.”

EGD Başkanı Celal Toprak ise ekonomi camiası olarak bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, ödül alanları tebrik etti.

Diğer ödüller ise şöyle:

Ekonomi Haberi (Yazılı Basın) – Kerim Ülker – Dünya (Dome’dan Şimşek’e

İş Teklifi)

Ekonomi Haberi (TV) – Damla Yıldız Soken/Ayhan Dursun/Ömür Dikme –

Fox TV (İhalesiz Et)

Ekonomi Haberi (İnternet) – Cihan Orhan – www.patronlardunyası.com

(Osmanbey’de 100 Milyon Dolarlık Vurgun)

Söyleşi Röportaj (Yazılı Basın) – Hülya Güler Akbaş – Hürriyet

(Hafifledim Mutluyum)

Yerel Basın Ödülü (Yazılı Basın) – Mustafa Kırlak – Ordu Olay (Türk

Fındığının Rakibi ABD Fındığı)

Köşe Yazarı – Şeref Oğuz – Sabah

Ekonomi Programı (TV) – Hakan Güldağ – Bloomberg HT (Sektör Meclisi)

Ekonomi Programı (Radyo) – Süheyla Yılmaz – Bloomberg HT Radyo (İş

Başı Programı)

Yılın Araştırma Haberi (Yazılı Basın) – Ömer Temur – Türkiye (Küresel

Bilgiyi Kontrol Savaşı)

Jüri Teşvik Ödülü – Aylin Rana Aydın – Milliyet (Bize Bir Haller

Oluyor)

Jüri Özel Ödülü – Feride Cem – Sabah (Yurt dışında Yatırım İçime

Sinmiyor)

Nezih Demirkent Özel Ödülü – Ayşegül Küçükkurt – Para Dergisi (Mucize

Adamın Sırları)

Namık Ahıska Özel Ödülü – Orhan Orhun Ünal – Yeni Şafak (Altın Günleri

Piyasa Yaptı)

Bülent Yardımcı Özel Ödülü – Beyza Hakan – 24 TV (Kahve Molası)

Esen Salihoğlu Özel Ödülü – Taylan Büyükşahin – Sözcü (Döviz ve Altına

Değil Çantaya Yatırım Yapıyor) / Meltem Kara – Posta (Kredide İpotek Oyunu)