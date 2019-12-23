Bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaptığı protokol anlaşması kapsamında yaklaşık olarak 10 milyon emekli vatandaş, emekli maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon almaktadır. 1 Mart 2017 itibariyle bankaların başlatmış olduğu promosyon ödemeleri sayesinde vatandaşlar emekli maaşını yatırdığı bankalardan, yatırılan emeklilik maaşına göre 3 yıllık dönem için 300-450 lira arasında değişiklik gösteren bir promosyon ücreti alırken bazı bankalar bu tutarı 1000 TL'ye kadar çıkarmıştır. 2017 yılında promosyonlar mart ayında ödenmişti. Yeni yılın yaklaşması ile birlikte yeni promosyon ücretlerinin yatırılma dönemi de gelmektedir. Bu nedenle tüm emekli vatandaşların gözü 2020 ödemelerine çevrildi. Peki, Emekli banka promosyon ne zaman ödenir? 2020 yılında promosyon ödemeleri ne zaman gerçekleşecek. İşte 2020 emekli promosyon ödemelerine dair merak edilen tüm soruların cevabını öğrenebileceğiniz haberimizin ayrıntıları…

EMEKLİ BANKA PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENİR?



Emekli promosyon ödemelerinde 2020 yılı için henüz net bir tarih belirtilmedi. Emeklilerin 3 yıllık dönem için yatırılan maaşlara göre 300, 375, 450 liralık değişkenlik gösteren promosyonlar alırken bazı bankalar bu tutarı 1000 liraya kadar yükseltti. 2017 yılında promosyonlar mart ayında ödenmişti. 2020 yılı için de promosyonlarının yine benzer tarihlerde ödenmesi bekleniyor.

PEKİ HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON DAĞITIYOR?

DENİZBANK: 450 liraya varan ödemeler yapıyor. Emekli müşteri kazandırana 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim yapıyor.

AKBANK: 450 liraya varan ödemeler yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale-EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkânlar sunuyor. Müşteri kazandıranlara da 100 TL ödeme yapıyor.

GARANTİ BBVA: 450 liraya varan ödemeler yapıyor. Maaşı tek tuşla çekme, özel faiz imkanları sağlıyor.

FİBABANK: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

ING: Yaz dönemine özel kampanya kapsamında, 900 liraya varan ödemeler yapıyor. Promosyon kampanyası devam eden bankada kampanya 30 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Kampanya bittikten sonra promosyon tutarları yenilenecek.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

QNB FİNANSBANK: Emekli maaşını taşıyıp bir ürün kullanana 700 liraya varan ödeme yapıyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.

ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor.

TEB: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Bir otomatik fatura talimatı verene 550 lira daha ödüyor. Emekli getiren de 100 lira kazanıyor.