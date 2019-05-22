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Emekli ikramiyesine zam geldi mi? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla emekliler bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusuna cevap arıyor. Bilindiği üzere bayram ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte yatacak? Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte detaylar...

09:26 -
Haberler Ekonomi
Emekli ikramiyesine zam geldi mi? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2019 yılında ne zaman verileceği merak ediliyor. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yok. Peki kimler bayram ikramiyesi alabilecek? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte merak edilen soruların cevapları…

2019 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Geçtiğimiz sene ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyeleri her yıl dini bayramlar öncesi verilmeye devam edecek. İkramiyeler yıl içinde Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilecek. Ödeme tarihleri SGK yani Çalışma Bakanlığı tarafından önceden duyurulacak. Bu yıl ikramiyelerin Mayıs’ın son haftası verilmesi bekleniyor. Çünkü bu yıl Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı gününe denk geliyor. Bireyler hangi bankadan maaş alıyor ise ödemelerde o bankaya yapılacaktır.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı belli olmadı. Enflasyon oranına göre yapılacak çalışmalar neticesinde yeni rakamın netleşmesi bekleniyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

– SGK'dan aylık alan
– SSK, Bağ-Kur
– Emekli Sandığı emeklileri
– Ölüm aylığı alanlar
– Şehit yakını ve gaziler
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

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Son güncelleme: android-time 14:08 22.05.2019
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