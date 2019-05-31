‘Emekliye müjde’ haberleri gerçeği yansıtıyor mu?

“Emekliye müjde”, “Maaşı düşük emekliye çifte müjde”, “Sigortasız çalışana emeklilik hakkı”. Türkiye’de özellikle hükümete yakın medyada, gazetelerde ve internet sitelerinde hemen hemen her gün “emeklilere müjde veren” haberleri görmek mümkün.

Uzun yıllar Hürriyet gazetesinin okur temsilciliğini yapan ve daha sonra kendi internet sitesinde bu alanda yazılar kaleme almaya başlayan tecrübeli gazeteci Faruk Bildirici konuya değindi. Bildirici Perşembe günü kendi internet sitesinde yayımlanan yazısına, “Emeklilerle ilgili her gün yeni bir gelişme mi oluyor? Her gün emeklilerin maaşlarına zam ya da ek ödeme kararları mı alınıyor? Elbette Hayır!” diyerek başlıyor.

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Faruk Bildirici’nin bir ayı kapsayan taramasına göre Sabah gazetesinin internet sitesi Mayıs ayı içerisinde 16 kez, Takvim gazetesi ise aynı ay içinde tam 29 kez emekli maaş zammı ve bayram ikramiyesi haberi yaptı. Faruk Bildirici internet medyasında, yazılı basında neredeyse her gün bu tür haberlerin yer almasını “Okuru aptal yerine koyan, güvenini kötüye kullanan, okutmak için tuzak kuran bu anlayış, günümüz haberciliğinin yüz karası” diye tanımlıyor.

Faruk Bildirici BBC Türkçe’ye yaptığı açıklama da bu durumun sadece hükümet yanlısı medya için değil, tüm medya için geçerli olduğunu, ancak hükümet yanlısı yayın organlarında çok daha yoğun bir şekilde bu yöntemlere başvurulduğunu söyledi.

DÜŞÜK TİRAJLI GAZETELER YAPIYOR

Bildirici, özellikle Güneş ve Takvim gibi, düşük fiyatlı gazetelerin daha at gelir gruplarına hitap ettiğine dikkat çekti, bunun etkili olabileceğini belirtti ve “Tirajı farklı yollarla, tirajı haberle, haber satarak değil de bu tür şeyleri okura vererek elde edebiliyorlar gördüğüm kadarıyla, zaten ne kadar tirajları olduğu da ayrıca şüpheli tabii” dedi.

‘EMEKLİ DUYMAK İSTEDİĞİNİ DUYUYOR BURADA’

Peki, emekliler haklarında hemen her gün çıkan haberler için ne diyor, nasıl tepki veriyorlar?

Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, emeklilerin tepkisini “Böyle her gün bir emekli haberi yapıyorlar bu şekilde ve emekli onu alıyor ama sonra bazısı da, aklı erenler kızıyor. Diyor ki ‘Yahu bunlar ha bire bizi tiraj için haber yapıyor’ diyorlar. Kızan da oluyor tabii ki” diyerek özetliyor.

Aynı zamanda eski DSP Bartın Milletvekili olan Yazıcıoğlu, emeklilerin bazen de duymak istediklerini duymaya eğilimli olduğu görüşünde.

Yazıcıoğlu “Şimdi köylere gittiğiniz zaman masada bu gazeteler vardır, başka gazete yoktur yani. Bir de tabi emekli duymak istediğini duyuyor burada” diyor.

‘KIZANLAR DA VAR AMA SORUNLARIMIZI GÜNDEMDE TUTUYOR’

Ancak Yazıcıoğlu, bu sıklıkta emekli haberleri yapılmasının kendilerini bir açıdan memnun ettiğini de vurguluyor ve “İntibak konusu var mesela veya emeklilerin ikramiyesinin artırılması konusu var. Bir nevi bunu da gündemde tutuyor gazete haberleri tabii. O açıdan da bizim de hoşumuza gidiyor yani, onu da söyleyeyim” diye konuşuyor.

Gazeteci Faruk Bildirici ise bu şekilde emeklilerin sıkıntılarının yanlış bir biçimde gündemde tutulduğu görüşünde.

Bildirici, “Bir ay içinde, Takvim’de, Sabah’ta verilen haberleri alt alta koyduğunuzda, hepsi birbiriyle çelişiyor. Birbirinin tekrarı niteliğinde. İçiyle başlığı uymuyor. Tamamen kandırmacaya yönelik haberler” diyor.

‘İNSANLARIN ZAAFLARINDAN FAYDALANILIYOR’

Bildirici’nin asıl kaygısı ise bu tür haberlerin medya etiğine aykırı olması:

“Bu bizim mesleğimize aykırı bir iş. Gazetecilik gerçeği insanlara aktarmak üzere yapılan, bilgi aktarmak üzere yapılan bir iş. Burada bilgi aktarılmıyor. Tamamen o insanların zaaflarından faydalanılmaya çalışılıyor. Onları aldatarak, oradan bir tıklama, bir tiraj devşiriliyor.”

Haberi hazırlarken Takvim gazetesi, Sabah.com.tr ve Sabah gazetesi ekonomi servisi yetkililerinden de görüş ve yorum almak istedik. Ancak bu talebimize yanıt alamadık.