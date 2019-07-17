Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evinde hasta, yaşlı, ağır engelli yani hayatini bir başkasının yardımı olmadan idame ettiremeyen yakınlarına bakan vatandaşlara evde bakım maaşı adı altında maddi bir hizmet sunmaktadır. Vatandaşların çeşitli şartları yerine getirilmesi halinde başvuruda bulunabileceği engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama işlemi nasıl yapılır? Başvuru sonrası maaş hakkında bilgi almak ve başvuru sürecini yakından takip etmek isteyenler, birçok işlemde olduğu gibi bu sorgulamayı da e-devlet Kapısı üzerinden takip edebilirler. Nasıl mı? İşte adım adım ayrıntılı bir şekilde anlattığımız haberimizin detayları…

ENGELLİ EVDE BAKIM ÖDEME BİLGİLERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-devlet Kapısı'ndan yapılan işlemler ile vatandaşlar devlet dairesine gitmeden birçok resmi işini kolaylıkla yürütebiliyor. Dönem dönem yeni hizmetlerinde eklendiği e-devlet'te eklenen bir hizmette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait olan evde bakım maaşı sorgulamadır. Evde bakım maaşı alabilmek için gerekli şartları sağladıktan sonra başvuruda bulunan binlerce vatandaşın merakla beklediği sonuç, inceleme aşamasında nasıl sorgulanır? İşte adım adım anlattığımız sorgulamanın ayrıntıları…

– Öncelikle e-devlet Kapısı'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına giriş yapın. Bunun için https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkini kullanabilirsiniz.

– Sayfaya girdiğiniz de eğer kimlik doğrulaması yapmadıysanız, işleme devam edebilmek için yapmanız gerektiğini bildiren bir açıklama göreceksiniz.

– Kimliğimi şimdi doğrula butonuna basarak giriş yapmalısınız.

– Kimlik doğrulaması için sizden istenen bilgiler TC kimlik numarası ile e-devlet şifresidir.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa size en yakın PTT şubesinden kolaylıkla temin edebilirsiniz.

– Giriş (kimlik doğrulama) yaptıktan sonra otomatik olarak evde bakım maaşı sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

– Ardından başvurunuza ait sorgulama için var olan ayrıntıları görebilirsiniz.