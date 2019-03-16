Canlı yayında katliam Facebook’ta nasıl yayınlandı?

Yeni Zelandalı cani Brendon Tarrant'ın Yeni Zelanda'daki 49 masum Müslümanı katletmesi ve bunu Facebook üzerinden canlı yayınlamasının ardından gözler sosyal medya devlerine çevrildi. Olaydan hemen sonra saldırganın Facebook ve Twitter hesapları silindi. Yüklediği orijinal video yayından kaldırıldı.

CANLI YAYIN TEKNOLOJİSİ SORGULANIYOR

Fakat NBC'nin haberine göre saldırıdan sekiz saat sonra bile yayını izlemek isteyen sosyal medya üzerinden katliamın videosuna ulaşabiliyordu. Facebook konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada, “Yeni Zelanda polisi ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Saldırganın videolarını yayından kaldırdık” açıklamasında bulundu. Twitter ve Youtube'dan da benzer açıklamalar gelirken Facebook'un platformunda canlı yayın üzerinden katliam yapılabiliyor olması canlı yayın teknolojisinin sorgulanmasına neden oldu.

FACEBOOK’UN İNTİHAR ALGORİTMASI VAR

Facebook 2017 yılında devreye aldığı bir algoritma ile canlı yayında intihar girişiminde bulunan kişilerin yayınlarını kesmek üzerine bir çalışma yapmıştı. Algoritma intiharı andıran kelimeleri seçerek canlı yayına son veriyor. Kişi yaşamına son verme niyetinde olduğu anda Facebook Messenger uygulaması üzerinden kişiye psikolojik destek mesajları atılıyor.

Youtube ise yaptığı açıklamada haberlere konu olan bu tip videoların ana akım medya organlarının haberlerine yönlendirdikleri ifade edildi. Dolayısı ile Youtube videonun haber siteleri aracılığı ile ‘güvenli' bir şekilde dolaşıma girmesine izin veriyor.

Washington Post'un yapay zeka muhabiri Drew Harwell Youtube'un canlı yayında katliama müsaade ettiğini ifade ederek, “Hadisenin üzerinden sekiz saat geçti ve video hala Youtube'dan izlenebiliyor” açıklamasını yaptı.