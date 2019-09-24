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Fikret Orman’ın istifası Beşiktaş hisselerini uçurdu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklaması öncesi 1.69 TL seviyesinde olan Beşiktaş hisseleri, Orman'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından yüzde 5 yükselerek 1.78 TL seviyesine kadar çıktı.

Sozcu.com.tr
13:36 -
Haberler Ekonomi
Fikret Orman’ın istifası Beşiktaş hisselerini uçurdu

Beşiktaş’ta sabah saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. Kameralar karşısına geçen Başkan Fikret Orman düzenlendiği basın toplantısında mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı.

HİSSELER SERT YÜKSELDİ

Başkan Fikret Orman’ın istifa kararı sonrası Beşiktaş’ın borsada işlem gören hisseleri sert yükseldi. Güne 1.67 TL seviyesinde başlayan hisseler Fikret Orman’ın kameralar karşısına geçtiği dakikada 1.69 TL seviyesinde bulunuyordu.

Hisseler Fikret Orman’ın istifa açıklamasının ardından yüzde 5 primlenerek 1.78 TL seviyesine kadar yükseldi. Hisseler daha sonra 1.75 TL seviyesinde dengelendi.

Beşiktaş Fikret Orman istifa
Son güncelleme: 13:59 24.09.2019
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