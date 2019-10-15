Fırtına gibi bir hafta: İşte Barış Pınarı Harekâtı sonrası piyasada ve dünyada yaşananlar



Suriye’de PKK/PYD/YPG kontrolündeki Resulayn’da patlama sesleri duyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekâtın başladığını duyurmasının ardından terör örgütü mevzilerinin bulunduğu bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.” dedi.

FİNLANDİYA’DAN TÜRKİYE’YE SİLAH AMBARGOSU

Finlandiya Başbakanı Rinne, “Hükümet, Türkiye’ye veya savaşa katılan diğer ülkelere yeni silah ihracat lisansı vermeyecek” ifadelerini kullandı. Finlandiya’yı Norveç ve Hollanda da izledi.

DOLAR İLK ETAPTA OPERASYONA TEPKİ VERMEDİ

Harekâtın ardından dolar operasyon beklendiği için belirgin bir tepki vermedi. ABD Başkanı Donald Trump önceki hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonla konuşmadan önce dolar/TL 5.70 civarındaydı. Operasyon beklentileriyle dolar/TL 5.85’e kadar dayanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Barış Pınarı Harekâtı sonrasında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, “Türkiye’nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum” dedi.

Suriye’ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı sonrası ABD Başkanı Trump’tan ilk açıklama geldi. Operasyonu ‘kötü bir fikir’ olarak niteleyen Trump, “ABD, Türkiye’nin Suriye’ye operasyonunu onaylamıyor” dedi.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen Türkiye’nin Suriye operasyonuna karşı bir yaptırım paketi üzerinde anlaştı. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar pek çok konuda anlaşamazken her nasılsa Türkiye’ye yaptırım paketi konusunda hemen anlaşmaları dikkat çekti!

Söz konusu yaptırım paketinde Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları'nın ABD'deki mal varlıkları üzerinde yaptırım öngörülüyordu.

Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü PKK uzantısı YPG güçlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı üçüncü gününe girerken, ABD’den yine bir tehdit geldi. 29 Cumhuriyetçi temsilci, Ankara’ya yaptırımlar öngören tasarıyı Temsilciler Meclisi’ne sundu.

NATO GENEL SEKRETERİ İSTANBUL’A GELDİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi.

Fransa’nın Avrupa İlişkileri Bakanı, “Gelecek hafta yapılacak Avrupa Zirvesi’nde Türkiye’ye yaptırımlar masada olacak” dedi.

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PUTİN İLK KEZ KONUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili ilk açıklamalarını yaptı. IFAX haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde aktardığı haberde Putin, “Harekât dolayısıyla tutuklu IŞİD’liler Suriye’nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinden kaçabilir” dedi.

PAKİSTAN’DAN DESTEK

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a telefon açtı. Han, Suriye’nin kuzeydoğusundaki terör unsurlarına karşı gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı’na desteğini ifade etti.

Dolar/TL günü 5.87’nin üzerinde kapattı.

Trump Türkiye’yi ekonomik yaptırımlar ile tehdit etti. “Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var, onlar bizim NATO müttefikimiz. Türkiye ile birçok ticaret yaptık. Ama onların birçok insanı öldürmesini istemiyorum. Türkiye yapmaması gereken bir şeyi yaparsa, daha önce çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız” mesajını gönderdi.

ÇAVUŞOĞLU: KÜRTLER DÜŞMANIMIZ DEĞİL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, Barış Pınarı Harekâtı’nın Kürtlere karşı değil, teröristlere karşı olduğunu bir kez daha vurgulayarak, “Kürtler bizim düşmanımız değil” değerlendirmesinde bulundu.

RESULAYN DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn merkezinin ele geçirildiği duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı” denildi.

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ARAP BİRLİĞİ TÜRKİYE’Yİ KINADI

Arap Birliği’nden Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin kabul edilemez ifadelerin kullanıldığı bir açıklama geldi.

Türk Dışişleri, Suriyeli Araplarla ilgili sorulan bir soruya yanıt verdi. Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri'nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye’de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve “Arap vatanını” parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir” denildi.

Trump yine bir tweet attı ve yine Türkiye’ye yönelik yaptırım açıklamalarında bulundu. Başkan, “Türkiye'ye kuvvetli yaptırımlar uygulama konusunda Lindsey Graham ve Demokratlar dahil Kongre'nin birçok üyesiyle uğraşıyorum. Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda müthiş bir fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik açıklamalarından sonra dolar 5.93′ e kadar ulaştı. Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik geçen hafta başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nın piyasalarda da yankıları sürüyor. Trump’ın ABD’nin Türkiye’ye harekât nedeniyle daha fazla yaptırım gelebileceği açıklaması kurun bu sabahki artışında etkili oldu. 5.93’ü aştı.

Washington yönetimi Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’de terör unsurlarına karşı gerçekleştirdiği Barış Planı Harekâtı nedeniyle Ankara’ya yaptırım kararı aldı. Trump, çelikte gümrük vergisinin yüzde 50'ye kadar artırılması, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması görüşmelerinin derhal durdurulması ve Suriye harekâtı nedeniyle bazı Türk yetkililere yönelik finansal müeyyideler, ABD'ye girişlerinin yasaklanması ve mal varlıklarının dondurulması gibi önlemler alınacağını duyurdu. Türk yetkililere yönelik finansal müeyyideler, ABD'ye girişlerinin yasaklanması ve mal varlıklarının dondurulması gibi önlemler alınacağını duyurdu.

‘KURUMSAL OLARAK YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI’

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra Başkanlık Kararnamesi ABD Hazine Bakanlığı'nın sitesinde yayınlandı. Yaptırımlara tabi olan üç kişinin Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğu ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı da kurumsal olarak yaptırım listesine alındı.

VOLKSWAGEN YATIRIMI ERTELEDİ İDDİASI

Handelsblatt, otomotiv devi Volkswagen'ın (VW) yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını Suriye'de yürütülen askeri operasyon nedeniyle ertelediğini duyurdu.

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Gazetenin, şirketin yönetim kurulu ve teftiş kurulundan kaynaklara dayandırdığı haberde, daha düşük maliyet, daha fazla ciro imkanı gibi nedenlerden dolayı iki kurulda da Türkiye seçeneğinin öne çıktığı, ancak Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan askeri harekâtın durumu tamamen değiştirdiği ve “Bu koşullar altında Türkiye için oylama yapılamayacağı” görüşünün ağır bastığı kaydedildi.