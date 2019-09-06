FİSKOBİRLİK, TMO adına fındık alımlarına başlıyor

Pazartesi gününden itibaren TMO adına fındık alımlarına başlayacaklarını açıklayan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, “TMO ile bir protokol yaptık. Belirli bir kota dahilinde TMO ile anlaşma yaptık. FİSKOBİRLİK olarak bulunduğumuz bütün yerlerde üreticiden fındığı alıp TMO'ya devretme gibi bir imkanımız oldu. Bu şu demektir, FİSKOBİRLİK de TMO fiyatlarından fındık alıp TMO'ya devredecek. Bu durum üreticinin serbest piyasa şartlarında fındık satmasının önüne geçilecek bir ekstra çözüm olarak görülmektedir. Protokol dahilinde 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren TMO adına FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başlayacaktır” dedi.

ALIMLARIMIZ ŞU ANDA DA DEVAM EDİYOR

FİSKOBİRLİK'in kendi adına da alımları sürdürdüğünü ifade eden Bayraktar, “Daha önce kamuoyuna açıkladığımız gibi serbest piyasada oluşan fiyatların 25 kuruş üzerinde fındık alımlarına başlamıştık. Bu alımlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Giresun başta olmak üzere batı bölgesinde de oldukça yoğunuz ve alımlarımız şu anda devam ediyor” açıklamasında bulundu.

İHA