Fitch’den ‘zorunlu karşılık adımı’ hakkında açıklama

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bugün yayımladığı raporda şunları belirtti:

* Türk bankalarına verilen %10-%20 kredi büyüme teşviki kısa vadede tehlike oluşturmuyor.

* Belirlenen bu hedefin özel bankaların kredi büyümesinde ılımlı hızlanmayı özendireceğini, kamu bankalarındaki hızlı büyümeyi yavaşlatacağını düşünüyoruz.

* Ancak TCMB’nin kredi büyümesi teşviki ileride daha yüksek reel büyüme hedeflerini beraberinde getirirse bankacılık sektörü üzerindeki riskler ciddi ölçüde artabilir.

MERKEZ BANKASI NE YAPTI?

Merkez Bankası 19 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

TCMB'ye göre, kredi büyümesi yüzde 10 ila yüzde 20 arasında (referans değerler) olan bankalar için Türk lirası zorunlu karşılık oranları, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) hariç tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanacak.

Yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya yaklaşık 5,4 milyar TL ve 2,9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmesi bekleniyordu.

REUTERS



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