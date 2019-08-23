Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fitch’den ‘zorunlu karşılık adımı’ hakkında açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından, Merkez Bankası tarafından atılan zorunlu karşılık adımı hakkında yapılan açıklamada 'kısa vadede tehlike oluşturmuyor' değerlendirmesi yapıldı.

16:18 -
Haberler Ekonomi
Fitch’den ‘zorunlu karşılık adımı’ hakkında açıklama

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bugün yayımladığı raporda şunları belirtti:

* Türk bankalarına verilen %10-%20 kredi büyüme teşviki kısa vadede tehlike oluşturmuyor.

* Belirlenen bu hedefin özel bankaların kredi büyümesinde ılımlı hızlanmayı özendireceğini, kamu bankalarındaki hızlı büyümeyi yavaşlatacağını düşünüyoruz.

* Ancak TCMB’nin kredi büyümesi teşviki ileride daha yüksek reel büyüme hedeflerini beraberinde getirirse bankacılık sektörü üzerindeki riskler ciddi ölçüde artabilir.

MERKEZ BANKASI NE YAPTI?

Merkez Bankası 19 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

TCMB'ye göre, kredi büyümesi yüzde 10 ila yüzde 20 arasında (referans değerler) olan bankalar için Türk lirası zorunlu karşılık oranları, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) hariç tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanacak.

Yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya yaklaşık 5,4 milyar TL ve 2,9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmesi bekleniyordu.

REUTERS

İLGİLİ HABERMerkez'den zorunlu karşılıkta kredi büyümesi kriteriMerkez'den zorunlu karşılıkta kredi büyümesi kriteriİLGİLİ HABERFaiz indiriminden sonra doların yolculuğuFaiz indiriminden sonra doların yolculuğu

 

Son güncelleme: android-time 16:27 23.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more