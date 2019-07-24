Fitch’ten Türkiye bankaları vurgusu

Fitch Ratings, negatif görünümlerin oranının 2019 ilk yarı sonunda 2018 sonundaki yüzde 13’ten yüzde 17’ye çıktığını bildirdi.

Negatife meyilde Türk bankalarının katkısının büyük olduğu belirtilen açıklamada, Brexit sürecindeki belirsizlik de neden olarak gösterildi.

Fitch, 12 Temmuz’da Türkiye'nin kredi notunu ‘BB’den ‘BB-‘ye indirmiş, not görünümünü ise ‘negatif’ olarak teyit etmişti.

19 Temmuz’da ise 12 özel banka ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Türk Eximbank'ın kredi notunun indirildiğini açıklamıştı.