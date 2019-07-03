Ford ve Arçelik’ten önemli başarı

Global Lighthouse Network'e, Endüstri 4.0 uygulamalarını pilot projelerden büyük üretim ölçeğine taşıyarak fayda sağlama başarısını gösteren şirketler kabul ediliyor. Çok uluslu şirketlerden KOBİ'lere, hükümetlerden akademi dünyasına büyük bir ekosistem için “iyi örneklere ışık tuttuğu” kabul edilen bu şirketler, tecrübelerini WEF aracılığıyla diğer paydaşlara da aktarıyorlar. Dünya Ekonomik Forumu'nun bugün yaptığı açıklamaya göre, Koç Topluluğu Şirketleri'nden Ford Otosan'ın Kocaeli ilindeki ticari araç fabrikası ve Romanya'nın Ulmi şehrindeki Arçelik'in çamaşır makinesi fabrikası, Dördüncü Sanayi Devrimi'ni merkeze alan uygulamaları ile “Global Lighthouse Network”e dâhil olma hakkını kazandı. 2018 yılında 16 fabrikanın kabul edildiği ağa, 2019 yılında 10 fabrika dâhil oldu.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu tüm çalışma arkadaşlarını tebrik ederken, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Koç Topluluğu olarak küresel bir vizyonla işlerimizi yönetirken, rekabetçiliğimizi artırmaya, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmeye odaklanıyoruz. 2016 yılından bu yana yürüttüğümüz Dijital Dönüşüm Programımız da şirketlerimizin geleceğe ve küresel rekabete hazırlanmalarına yardım ediyor. Bu çerçevede veri analitiğinden yapay zekâya, nesnelerin internetinden blockchain'e, müşteri deneyiminin zenginleştirilmesinden Endüstri 4.0 uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede çalışıyoruz. Dünya Ekonomik Forumu'nun bugün yayınladığı açıklama ile memnuniyetle görüyorum ki, gayretlerimizin sonuçlarını başarılarla taçlandırmaya devam ediyoruz. Ford Otosan Kocaeli fabrikamız Ülkemizden ve Ford dünyasından ‘Global Lighthouse Network'e kabul sertifikası alan ilk ve tek üretim tesisi oldu. Ne mutlu ki, Kocaeli fabrikamızda yapılan Endüstri 4.0 çalışmaları ile üretim kapasitesinde yüzde 6 oranında artış sağlandı ve daha da önemlisi çalışan bağlılığı önemli ölçüde güçlendirildi. 9 ülkede 23 üretim tesisi bulunan Arçelik'in Romanya'daki çamaşır makinesi fabrikası ise daha kuruluş aşamasında tümüyle Endüstri 4.0 yaklaşımına dayalı olarak tasarlandı. Dijital yetkinliklerimizi zirveye taşıdığımız bir üretim tesisi olan bu fabrikamız, otomasyon, siber fiziksel sistemler ve nesnelerin interneti uygulamalarıyla donatılırken, fabrikadaki tüm makineler birbirlerine ve buluta bağlı çalışıyorlar. Ford Otosan ve Arçelik bu büyük başarıları ile hem Topluluğumuza hem de Ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Bu vesileyle geçmişten bugüne bu başarıya katkı sağlamış olan tüm çalışma arkadaşlarımı içtenlikle kutluyorum.”

2019 yılında Global Lighthouse Network'e Dâhil Olan Fabrikalar:

Arçelik (Ulmi, Romanya)

Ford Otosan (Koceli, Türkiye)

Nokia (Oulu, Finlandiya)

Petrosea (Tabang, Endonezya)

Posco (Pohang, Güney Kore)

Groupe Renault (Cléon, Fransa)

SAIC Maxus (Nanjing, Çin)

Schneider Electric (Batam, Endonezya)

Tata Steel (Kalinganagar, Hindistan)

Zymergen (Emeryville, ABD)