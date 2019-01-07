Gram altın durdurulamıyor! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…

Vatandaşın güvenli yatırım limanı altında yükseliş devam ediyor. Uzmanlar gram altının son 16 yılın rekorunu kırdığını açıkladı. Altın fiyatlarının 2019 yılında da yükselmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 azalışla 223,00 liradan tamamladı. İşte 7 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları...

Gram altın fiyatları yükseliş gösteriyor. Uzmanlar, bu yıl gram altın fiyatlarında rekor bekliyor. Öngörülen rakam ise 290 lira… Yatırım yapmak isteyenler ve çeyrek altın alamayarak gram altına yönelenler ise güncel altın fiyatlarında son durumu araştırıyor. Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte uzmanından altın yorumu…

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 364,00 lira, Cumhuriyet altını 1.489,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 223,00 liradan işlem gördü.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta dolar kuru ve altının ons fiyatında görülebilecek gerilemelerin, altının gram fiyatını da olumsuz yönde etkileyeceğini kaydetti.

Altının gram fiyatında bu hafta 217-223 lira bandının takip edileceğini belirten Memiş, “Gram altın, bu bandı aşağı ya da yukarı kırmadan yeni bir yönden bahsedemeyiz. Biz, olası gerilemelerde 207 lira seviyesinin yatırımcısına alım fırsatı sunacağını ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz.” dedi.

AA