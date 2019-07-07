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Güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhuriyet altını 1.682 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 düşüşle 252,2 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Haziran güncel altın fiyatları...

10:26 -
Haberler Ekonomi
Güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Bu durum altın fiyatlarını etkileyen en basit durumdur.

7 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 253,2 lira

ÇEYREK ALTIN: 418 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1704 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

Son güncelleme: android-time 10:31 07.07.2019
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