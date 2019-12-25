Havalimanına kapalı ihale

Temeli 2013 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından atılan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı aradan geçen 9 yılda bir türlü tamamlanamayınca, şimdi de üst yapı inşaatı için ihaleye çıkıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından 4 Şubat 2020'de gerçekleştirilecek ihale “kapalı teklif” yöntemiyle yapılacak ve inşaat yap-işlet-devret modeliyle özel sektöre yaptırılmaya çalışılacak. Altyapı inşaatları da halen ağır aksak ilerleyen havalimanında çok sayıda işçi, maaşları ödenmediği için vinçlere çıkıp eylem yapmıştı.

YAP-İŞLET-DEVRET

DHMİ'nin Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmasına ilişkin ihale duyurusu dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Duyuruya göre, havalimanının iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devrine ilişkin ihale firmalardan ‘kapalı teklif' alma yöntemine göre yapılacak. İhale, 4 Şubat 2020 günü saat 10:00'da, DHMİ Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki binasında gerçekleştirilecek. İhaleye katılacak firmalara şartnameler 25 bin lira karşılığında satılacak ve teklif verecek firmalar 600 bin Euro veya karşılığı tutarda geçici teminat yatıracak.

KREDİ BULAMADI

DHMİ Eski Genel Müdürü Funda Ocak, geçen yılın sonunda TBMM KİT Komisyonu'nda kurumun 2015-2016 yılı hesaplarına ilişkin görüşmeleri sırasında Çukurova Havalimanı projesiyle ilgili bilgi verirken şu açıklamaları yapmıştı:

“2011 yılında yap-işlet-devret modeliyle bu havalimanımızı ihale ettik. İhaleye tek bir firma katıldı ve ihaleyi alan firma verilen garantilere rağmen yatırım maliyetini çıkaramadı. Yatırım maliyeti 357 milyon Euro'ydu. Kredi bulamadı, tıkandı. Bunun üzerine 2015'te sözleşmesini feshettik. Bu defa öz kaynaklarımızla bu işi yapmak istedik, yatırım maliyetinde revizyona gittik, küçülttük. Altyapı, üstyapı olarak iki ayrı ihaleye çıktık. Altyapı ihalesinin toplam tutarı 285 milyon TL. Ancak şu an çalışmalar yavaş yürüyor, inşatın yüzde 40'ına geldik tıkandık. Üstyapı da 899 milyon TL'ye ihale edildi. Yer teslimi yapıldı.”

Üzerindeki narlar satışa çıkarılmıştı

Adana, Mersin ve Osmaniye illerini kapsayacak şekilde hizmet vermesi planlanan Çukurova Havalimanı için bugüne kadar ihaleleri kazanan firmalar işi tamamlayamadı. Sonrasında yapılan ihaleler de genelde iptallerle sonuçlandı. Havalimanı için ilk ihale 15 Aralık 2011'de yapıldı. İhaleyi, 357 milyon Euro (o tarihteki kurla 871 milyon TL, bugünkü kurla 2.35 milyar TL) teklif veren SkyLine Havacılık- Zonguldak Özel Sivil Havacılık Ortak Girişim Grubu kazandı. Ancak Koçoğlu İnşaat mali krize girip inşaat durunca sözleşme iptal edildi. 2016'da açılan yeni ihalenin devlet kaynaklarıyla altyapı tesisleri yapım işini Bayburt Grup kazandı. 2017'de görkemli ikinci bir temel atma töreni yapıldı. Ancak 2019 Mart'ında tamamlama sözü verilen yatırımlar hâlâ bitirilemedi. Üstelik maaşları ödenmeyen inşaat işçileri protesto için vinçlerin üzerine çıktı. Geçen yıl yatırım için para aranırken havalimanı arazisindeki 150 dönüm arazide yetişen narların satışı için ilana çıkıldı. Ancak kimse almadı. İkinci kez de satılmayınca narlar çürüdü.