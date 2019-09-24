Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Hedeflerimizi güncelledik

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki düşünce kuruluşlarından Batı Platformu’nun yeni dönem toplantıları başladı. ‘2023 hedeflerine doğru Türkiye ekonomisi ve siyaseti’ konulu ilk toplantının konuğu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati oldu.

Toplantı öncesinde 2023 hedefleri doğrultusunda açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati 2023 hedefleri çerçevesinde bir takım güncellemeler de yapıldığını söyledi.

Dr. Nebati, “Türkiye’ye yapılmak istenen yukarıda bahsettiğim operasyonlar neticesinde güncellemelerin yapılması gerekiyordu. Bu yıl elde edilmiş olan başarı önümüzdeki yıllarda da hızlı bir şekilde kendini gösterecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı için Türkiye’nin büyüme hedefini yüzde 5 olarak belirledi. Şimdi o koşullar çerçevesinde ihracatın ve hızlı bir şekilde üretim kapasitesinin artırılması bunun da ötesinde reformların gerçekleştirilmesiyle 2023 hedeflerine büyük oranda ulaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

2023 MİLLİ GELİR HEDEFİ 2018’İN ALTINDA

2018 sonu itibariyle kişi başı gelirimiz 9 bin 632 dolar. 2023 itibariyle kişi başına milli gelirin 12 bin 484 dolar olması bekleniyor. (Bir önceki planda 2018 yılında 15 bin 996 dolar milli gelir hedefi konmuştu)

2013 YILINDAKİ KALKINMA PLANI BUGÜNLER İÇİN NE DİYORDU

Bir önceki yani 10. Kalkınma Planı önümüzdeki 5 yılın yol haritasını hazırlarken 2013 yılında da 2018 yılının sonuna kadar ekonomik tahminleri ve planları içeren kalkınma planı hazırlanmıştı. 10. Kalkınma Planında yapılan tahminlere ve bu tahminlerin sonuçlarla ne kadar uyuştuğuna bakalım.

10. kalkınma planında 2018 yılında TÜFE’nin yüzde 4.5 olacağı tahmin edilmişti. 2018 yılında TÜFE yüzde 20.30 oldu. 10. kalkınma planında 2018 yılında büyümenin yüzde 5.9 olacağı tahmin edilmişti. 2018 yılında büyüme oranı yüzde 2.8 oldu.

2018 için kişi başına milli gelir 15 bin 996 bin dolar olması bekleniyordu. 2018 yılında milli gelir 9 bin 632 dolar oldu. 2018 yılında işsizliğin yüzde 7.2 olması bekleniyordu. İşsizlik yüzde 11 oldu.

DHA-SOZCU.COM.TR

