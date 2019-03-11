Hollanda kadar tarım alanı yok oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de işlenen tarım alanı Cumhuriyet tarihinde ilk kez 20 milyon hektarın altına düştü. Böylece AKP'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana çiftçilerimizin ekmekten vazgeçtiği tarım arazilerinin toplamı 4 milyon 167 bin hektara ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ürün fiyatıyla girdi fiyatı arasında ezilen çiftçimizin son 16 yılda terk ettiği tarım arazilerinin toplamının, yüzölçümü 4 milyon 152 bin hektar olan Hollanda'nın yüzölçümünü aştığını söyledi. Çiftçinin son 16 yılda işlemekten vazgeçtiği tarım arazisinin artık her zamanki tanımıyla “yaklaşık 2 Trakya” büyüklüğünü de geçtiğine dikkat çeken Öztrak, şunları söyledi:

BİZİ YEDİYE KATLADI

“Artık terazinin bir kefesinde 780 bin kilometrekarelik Türkiye, diğer kefesinde 41 bin kilometrekarelik Hollanda var. Fakat Birleşmiş Milletler verilerine göre 2017'de Türkiye'nin neredeyse yirmide biri kadar toprağa sahip Hollanda'nın canlı hayvan ihracatı 2.6 milyar dolar iken Türkiye'nin aynı yıl canlı hayvan ihracatı sadece 34.7 milyon dolar. Arada büyük uçurum var. Dahası, 2018'de 1 milyon 200 bin başla dünyanın ABD'den sonra en fazla sığır ithalatını yapan ülkesi olduk. ABD Tarım Bakanlığı projeksiyonlarına göre 2019'da da benzer bir tablo ile karşılaşacağız. 2017'de Hollanda 19.5 milyar dolar meyve sebze ihracatı yaparak, ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci tarım ihracatçısı olmuş. Bizim meyve sebze ihracatımız ise 6.9 milyar dolarda kalmış. Neredeyse üçte biri. Hollanda, yağlı tohum ihracatında bile Türkiye'yi sollamış. Bu küçük ülke 1.5 milyar dolarlık yağlı tohum ve yağ veren meyve ihracatı yaparken Türkiye'nin ihracatı 223 milyon dolarda kalmış. Hollanda'nın bu alanda ihracatı Türkiye'nin ihracatını yediye katlamış.”

Yanlış tarım politikaları etkili

12 bin yıldır tarım yapılan topraklarda, son bir yılda soğan üretiminin 245 bin ton, patlıcan üretiminin 48 bin ton, domates üretiminin de 600 bin ton azaldığını vurgulayan CHP'li Faik Öztrak, “Bu iktidarın yanlış politikaları nedeniyle milletimiz soğan, patates kuyruklarına girdi. Utanmadılar, sıkılmadılar, adına varlık kuyruğu demeye kalktılar. El insaf, varlığın olduğu yerde kuyruk mu olur? Ülkemiz için düze çıkmanın tek yolu var, o da üretim. Boşa geçirecek bir dakika bile yok” dedi.