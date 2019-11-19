İBB kiralık araçtan tasarruf etti! 2432 araç 1826’ya düşürüldü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hem 31 Mart, hem de 23 Haziran seçimleri sırasında sık sık gündeme getirdiği, israfla mücadele ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde İBB'nin ihtiyaç fazlası araçları geçtiğimiz eylül ayında Yenikapı'da toplandı.

İhtiyaç fazlası olduğu tespit edilen 730 araç kiralandığı şirkete iade edildi. Yapılan incelemelerde Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yani iki seçim arasında 517 aracın da kiralandığı şirketlere iade edildiği ortaya çıkmıştı. Böylece toplam 1.247 araç İBB sisteminden çıkarılmış oldu. İade edilen 1.247 araç ile yıllık 50 milyon liralık tasarruf sağlandı.

İHALE TARİHİ VE SAYILAR BELLİ OLDU

Merakla beklenen ve tartışmaların odağındaki kiralık araçlar için yeni İBB yönetimin düzenleyeceği ihalenin ayrıntıları da belli oldu. İBB Destek Hizmetleri Hizmetleri Müdürlüğü “2020 yılı kiralık araç ihalesi”nin hazırlıklarını tamamlayarak duyurusunu yaptı.

İhale duyurusuna göre İBB 16 Aralık 2019 günü; 565 sürücü ve 1.826 adet araç kiralamak üzere açık ihale usulü ile ihaleye çıkıyor. Kiralanacak araç sayısı geçtiğimiz yıla göre 606 adet daha az olacak. İBB 2019 yılında 559 sürücü çalıştırmak ve 2 bin 432 araç kiralamak üzere ihale düzenlemişti.

Bu ihaleyi 138 milyon 757 bin 501 lira karşılığında tek katılımcı olan Platform Turizm Taşımacılık Şirketi almıştı. Platform Turizm, Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy’un şirketi.

HANGİ ARAÇLAR KİRALANACAK?

2020 yılı için düzenlenecek ihalenin sözleşme süresi 1 yıl olacak. İhale kapsamında 703 adet binek araç, 300 adet camlı araç, 91 adet “8+1 minibüs”, 121 adet “14+1 minibüs”, 29 adet tek sıra kabinli kamyonet, 286 adet çift sıra kabinli kamyonet, 64 adet arazi aracı, 117 adet panelvan araç, 35 adet cenaze aracı, 21 adet 27 kişilik otobüs, 19 adet 31 kişilik otobüs, 23 adet 46 kişilik otobüs, 7 adet ağaç kasalı kamyon, 10 adet mobil iletişim aracı kiralanacak.