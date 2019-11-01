İBB’den Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili yeni açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eminönü'nde balık ekmek satan iş yerlerinin boşaltılması için ihtarname göndermişti. Balıkçılar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararın iptali için İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Davayı ele alan mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı.

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İBB’DEN YENİ AÇIKLAMA

Bu kararın ardından İBB’den yeni bir açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, “İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Eminönü'ndeki 3 balıkçı teknesinin tahliyesi konusunda, İBB'nin savunması alınıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bugün belediyemizce savunma verilmiştir. Yürütmeyi durdurma hakkında mahkemece esası hakkında yeni bir karar verilecektir” ifadelerini kullandı.