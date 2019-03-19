İMSAD: Yurt içi satışlardaki gerileme Şubat ayında yavaşladı

Türkiye İMSAD´ın her ay düzenli olarak yayınladığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi´nin Şubat 2019 sonuçlarına göre: “Bileşik Endeks bir önceki aya göre 1.28 puan düşerek, 76.51 puan seviyesine indi. Böylece geçen yılın Nisan ayından bu yana en yavaş gerileme yaşandı. Bileşik Endeks ile alt endekslerde, bahar aylarında mevsimsellik etkisi ile birlikte başlayacak göreceli canlanma ile gerilemenin sona ermesi bekleniyor. Ancak kalıcı iyileşme ve son bir yılda gerçekleşen yüksek kayıpların telafi edilmesi için inşaat sektöründe yapısal iyileşmelere ihtiyaç duyuluyor.

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“İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetlerdeki gerileme Şubat ayında hız kesti ve büyük ölçüde durağanlaştı. Böylece geçen yılın ikinci yarısında başlayan hızlı gerilemede ve inşaat sektöründe yaşanan sıkıntıların yarattığı iç talepteki daralmanın etkisinde sona gelindi.

SATIŞLARDAKİ GERİLEME ŞUBAT AYINDA SINIRLI KALDI

“Faaliyet Endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre 1.4 puan geriledi. Yurtiçi satışlardaki gerileme Şubat ayında çok sınırlı gerçekleşti. İhracat Şubat ayında durağanlaştı. Üretimdeki gerileme de sınırlı kaldı. Cirolar Şubat ayında düşüşünü sona erdirdi ve durağan kaldı. Yurtdışı satış fiyatlarında ise sınırlı gerileme sürdü. Ekonomide ve inşaat sektöründe ciddi bir gelişme olmadığı sürece faaliyetler en azından gerilediği dip seviyelerinde durağan kalacak. Dolayısıyla bahar aylarındaki mevsimsellik ile birlikte faaliyetlerde sınırlı bir toparlanma bekleniyor.

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UZUN SOLUKLU GERİLEMENİN ARDINDAN DÜŞÜK SEVİYELERE İNDİ

“Güven Endeksi´nde gerileme Şubat ayında yavaşlayarak devam etti. Güven Endeksi yaşanan uzun soluklu gerilemenin ardından en düşük seviyelerine indi. Şubat ayında faaliyetlerde gerilemenin durağanlaşması güven kaybının da hızını kesti. Güven seviyesi bir önceki aya göre 1.1 puan düştü. 2019 yılının Şubat ayında güven seviyesi 2018 yılı Şubat ayı seviyesinin 20.7 puan altına indi. Türkiye ekonomisi, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin güven kaybı Şubat ayında da yavaşlayarak sürdü. Yurtiçi pazarlarda Şubat ayında güven yine oldukça zayıf kaldı. İhracat pazarlarında ise güven Şubat ayında da artış gösterdi. Güven Endeksi´nin inşaat sektörü ve iç pazardaki gelişmelere hassasiyeti devam ediyor. İnşaat sektöründe ve iç pazarda kalıcı iyileşme sağlayacak adımlara ihtiyaç sürüyor.

“İnşaat Malzemeleri Sanayi Beklenti Endeksi´nde gerileme Şubat ayında önemli ölçüde yavaşladı. Ancak buna rağmen Beklenti Endeksi´nde 2018 Nisan ayında başlayan gerileme onbirinci ayına girdi. Beklentiler, inşaat sektörü ve iç pazardaki daralmaya ilişkin endişeler nedeniyle düşüşünü yavaşlamakla birlikte sürdürüyor.

“Beklenti Endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre 1.2 puan düştü. Böylece 2019 yılı Şubat ayında beklenti seviyesi geçen yılın Şubat ayına göre 23 puan geriledi. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerdeki düşüş de önemli ölçüde yavaşladı. Alınan ihracat siparişleri ise Şubat ayında da sınırlı bir artış gösterdi. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi ise yedi ay sonra ilk kez artış gösterdi. Yatırım ve istihdam beklentilerindeki düşüş ise yavaşladı. “Beklentilerdeki gerilemenin yavaşlaması inşaat malzemeleri sanayindeki küçülmenin önümüzdeki aylarda sona erebileceğine işaret etti. Mevsimsellik etkisi de en azından üretim artışı beklentisindeki iyileşme ile kendini gösterdi.

DHA