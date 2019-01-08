İstanbul Havalimanı otoparkı açılmadan zamlandı

Havalimanlarının 2019 otopark tarifeleri de belli oldu. Şubat ayı sonuna kadar otoparkı ücretsiz olan İstanbul Havalimanı'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 19.75 TL'den 21 TL'ye, bir günlük fiyatı ise 60 TL'den 63 TL'ye çıktı. Otomobiller için İstanbul Havalimanı'nda kapalı otoparkın bir aylık abonman fiyatı da 423 TL'den 444 TL'ye yükseldi. Böylece İstanbul Havalimanı'nın otopark fiyatları, ilk tarife hiç kullanılmadan zamlanmış oldu.

İstanbul Havalimanı 29 Ekim’de açıldığında alanın otoparkının iki ay ücretsiz olacağı açıklandı. Ardından işletmeci İGA tarafından 5 Ocak 2018 tarihinde yapılan duyuruda Şubat sonuna kadar ücretsiz dönemin uzatıldığı duyuruldu. Bugün ise DHA’nın servis ettiği haberde otoparka zam geldiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce Havalimanı/Terminal İşletmecileri tarafından işletilen havalimanları/terminallerinde 2019 yılında uygulanacak otopark ücret tarifeleri de belli oldu.

İstanbul Havalimanı’nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 19.75 TL’den 21 TL’ye, 1-3 saat 24 TL’den 25 TL’ye, 3-6 saat 37.75 TL’den 39.50 TL’ye, 6-12 saat 44.75 TL’den 47 TL’ye, 12-24 saati 60 TL’den 63 TL’ye, 4 günlük abonman 173.50 TL’den 182 TL’ye, 7 günlük abonman 284 TL’den 298 TL’ye, 15 günlük abonman 387.50 TL’den 407 TL’ye bir aylık ise 423 TL’den 444 TL’ye yükseldi.

OTOPARKLARDAN ÜCRETSİZ YARARLANANLAR

Devlet Personel Başkanlığının “Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasında” listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile), Kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar), engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı/bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarından ücret alınmıyor.