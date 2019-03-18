İstanbul Havalimanı’na ne kadar sürede gidilecek?

İstanbul Havalimanı’na taşınma işlemi 6 Nisan’da başlıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’ndan ilk defa uçacak olanlar için alana yurt dışı uçuşlarda 3 saat, yurt içi uçuşlarda ise 2 saat erken gelmeleri tavsiyesinde bulundu. Aycı’nın bu sözleri İstanbul Havalimanı’na ulaşımın nasıl olacağını ve ne kadar süreceğini tekrar akıllara getirdi.

18 HAT, 150 OTOBÜS

İstanbul Havalimanı’na ulaşım, İstanbul gibi günün her saati yoğun trafiği olan bir şehirde oldukça zor. 18 farklı hatta 150 otobüs, şehir merkezinden havalimanına ve havalimanından şehir merkezine yolcu taşıyacak. Havalimanından şehir merkezine en uzak hat Pendik yönünde 30 TL, en sık sefer düzenlenen hat ise 18 TL ile Yenikapı-Sirkeci.

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan şehir merkezine olan otobüs hatları şu şekilde: Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy, Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı, Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir, Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy.

METRO HAZIR DEĞİL

İstanbul Yeni Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşımı sağlayacak metro hatlarının çalışmaları devam ediyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, 2019 yılı sonunda hizmete açılacak, 6 istasyon ve 27 kilometre uzunluğa sahip olacak Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun ise 2020 sonunda hizmete açılması planlanıyor.

İZMİR’E GİTMEK 6 SAATİ BULUYOR

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın sözlerinden yola çıkarak hesaplandığında İstanbul’dan İzmir’e saat 19.00’da uçağı olan birisi saat 17.00’da havalimanında olmalı. İstanbul Havalimanı’na ortalama iki saatte ulaşıldığını düşündüğümüzde, Beşiktaş’ta oturan bir yolcunun, İzmir uçuşu için saat 15.00’da evinden çıkması gerekiyor.

İstanbul İzmir arası uçakla 1 saat 5 dakika sürüyor. Yolcunun uçağa valiz vermediği iyi senaryoda İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın kapısında olduğu saat (10 dakikada uçaktan çıktığı düşünüldüğünde) 20.15. Adnan Menderes Havalimanı’ndan evine gitmesi de ortalama 1 saat sürse yolcunun evine varması 21.15. Başka bir deyişle İstanbul’dan İzmir’e hareket edecek olan bir kişinin yolculuğu saat 15.00’da başlayıp 21.15’te yani 6 saat 15 dakikada bitiyor.

BAKAN TURHAN: İSTANBUL-İZMİR TRAFİĞİ 4 SAATE DÜŞÜYOR

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahı dün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Turhan burada yaptığı konuşmasında, “Bugünden sonra İstanbul-İzmir trafiği 4 saate düşüyor. Önümüzdeki 6 ay içinde, bu yıl yaz sonlarında kalan kesimleri de trafiğe açarak projenin tamamı hizmete girecek.” ifadelerini kullandı.