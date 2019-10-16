İzmir’de toplu ulaşım tarifeleri belli oldu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde toplu ulaşım tarifelerinde değişikliğe gidildi. Yeni tarifeler, mecliste oy çokluğu ile geçti. 1 Kasım itibariyle tarife fiyatları geçerli olacak. Buna göre; tam bilet ücreti 3 lira 56 kuruşa, öğretmen bileti 3 liraya, 60 yaş biletleri 3 liraya çıktı, öğrenci biletlerinde ise indirime gidildi ve yeni biniş ücreti 1 lira 64 kuruş oldu.

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50 MİLYON TL KREDİ KULLANILACAK

Toplantıda ESHOT Genel Müdürlüğünün 50 milyon TL kredi kullanması oy birliği ile kabul edildi. İZULAŞ'ın 14 milyon TL kredi kullanmasına ilişkin önerge de komisyonlara gönderildi.