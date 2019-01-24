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Kanun gecikti, patronların teminat mektupları yandı!

Kamu müteahhitlerini rahatlatacak iş bırakıldığında ceza ödenmemesini sağlayacak veya fazladan ödenek ile işin bitirileceği tasfiye kararnamesinin gecikmesi ile teminat mektupları geçersiz kaldı. Ağustos ayında yaşanan kur yükselişi nedeniyle oluşan fiyat farkları kamu müteahhitlerini zor duruma düşürdü. Tasfiye Kararnamesi bekleyen müteahhitleri kararın gecikmeli çıkması nedeniyle teminat mektuplarının yanması sorunuyla karşılaştılar. 

08:27 -
Haberler Ekonomi
Kanun gecikti, patronların teminat mektupları yandı!

2018 yılı eylül ayında müteahhitler başta olmak üzere devletle iş yapan tüm iş insanlarını ekonomik olarak zor durumdan kurtaracak tasfiye kararnamesi konuşulmaya başlanmıştı. Düzenleme sayesinde, iş insanları ya fazladan para almayı kabul edip işi bitireceklerdi ya da hiçbir ceza ödemeden işi bırakacaklardı. Ancak bu kararname Ocak ayında yürürlüğe girdiği için bir çok müteahhidin bankadaki teminat mektuplarını zora soktu.

18 OCAK’YA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 

Dünya Gazetesi’nden Leyla İlhan’ın haberine göre; Müteahhitlerin uzun zamandan beri beklediği ama gecikmelerle ancak 18 Ocak’ta yayınlanarak yürürlüğe giren Tasfiye Kararnamesi teminat mektuplarını kurtaramadı.  Aralık ayında çıkması beklenen ve sektör tarafından umutla beklenen kararnamedeki gecikme 1000’den fazla müteahhidin bankalara verdiği teminat mektuplarını yaktı .Sektörün önde gelen isimleri zararın 2.5 milyar lirayı bulduğunu tahmin ediyorlar. Mağduriyetin özellikle belediyelerin süre uzatımına gitmemesi ve yeni ihalelere girmelerinin engellenmesinden kaynaklandığı da anlatılıyor. Müteahhitler, gecikmeden dolayı, yanan teminat mektuplarının iadesini ve yeni ihalelere girme konusundaki  yasağın kaldırılmasını talep ediyor.

‘1 YIL BOYUNCA YENİ İHALEYE GİREMİYORUZ’

20 yıldan bu yana TOKİ, Orman Bakanlığı ve belediyelerle pek çok proje geliştiren Canbaz, ” Kararın çıkacağı biliniyordu. Buna rağmen özellikle belediyeler süre uzatımına gitmediği için bizim verdiğimiz teminat mektuplarını yaktılar. Ayrıca teminat mektuplarımız yandığı için bir yıl boyunca yeni ihalelere giremiyoruz. Bu nedenle sadece bizim zararımız 2 milyon lira. bizim gibi şirketleri düşündüğümüzde oluşan zarar 2.5 milyar lira ” dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, “Sektörün içerisinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında, tasfiye düzenlemesi tek başına sektördeki sıkıntının aşılması için yeterli olmadığını ve acil bir fiyat farkı düzenlemesine ihtiyaç duyulduğu görüşü hakimdir” dedi.

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Son güncelleme: android-time 08:38 24.01.2019
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