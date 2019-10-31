Kara Cuma’da cüzdanlara dikkat

Yıl sonunda hızlanan indirim kampanyaları özellikle online ve sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırıcılık risklerini artırıyor. Uzmanlar, alışverişte güvenliğe dikkat uyarısı yapıyor. Black Friday (Efsane Cuma), Cyber Monday (Siber Pazartesi), 11.11 indirimleri ve yılbaşı fırsatları gibi onlarca kampanya, önümüzdeki günlerde devreye girmeye hazırlanırken, özellikle kartlı alışverişlerde, siber dolandırıcılığa karşı vatandaşların önlem alması gerektiği belirtiliyor.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, Kara Cuma olarak anılan bu günlerin dolandırıcıların en fazla çalıştıkları zamanlar olduğunu dile getirdi. Demircan, “Kara cumalarda çok ciddi indirimler oluyor. Sahte bir sosyal medya hesabı oluşturulup 3 bin dolarlık bir televizyonu 300 dolara satıyormuş gibi gösterip kullanıcıların hem kredi kartı bilgilerini almaya çalışıyorlar, hem de kişisel verilerini çalmaya çalışıyorlar. Bu dönemlerde böyle çok ciddi bir risk mevcut” bilgisini verdi.

YÜZDE 50'DEN FAZLASI GERÇEKÇİ DEĞİL

OSMAN Demircan, vatandaşın kredi kartı bilgilerini kötü niyetli kişilere kaptırdığını fark ettiği anda, hemen banka ile iletişime gerçerek kredi kartını kapatması gerektiğini belirtti. 3 bin dolarlık, 4 bin dolarlık elektronik eşyanın 500 dolara sattıklarını iddia edenler olduğunu belirten Demircan, “Yüzde 50'lere varan indirim bir noktaya kadar kabul edilebilecek bir şey. Ama fazlasına itibar etmeyin” uyarısı da yaptı.