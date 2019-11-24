‘Kara Cuma’ya karşı ‘Hayırlı Cuma’

Ümraniye’de bir giyim mağazası sahibi Kara Cuma’ya tepki göstermek için Hayırlı Cumalar kampanyası düzenledi. Engin Kılıç, mağazasının bulunduğu sokağa, “Onların Black Friday’ı varsa, bizim de hayırlı cumalarımız var “ yazılı bir afiş astı. Afişte, 2 adet mont 99,90, 4 adet kazak 99,90 3 adet polar 99,90” yazan Kılıç, bir de video çekerek kampanyasının duyulmasını istedi.
Sozcu.com.tr’ye konuşan mağaza sahibi Engin Kılıç, “Müslümanların mübarek bir günleri var Cuma, bu günde ibadet ediyoruz. Ancak son yıllarda, Kara Cuma denilerek bizlerin bu mübarek günü itici bir şekilde gösteriliyor. Ben de bu algının kırılması için, insanları uyandırmak için ‘Hayırlı Cumalar’ kampanyası düzenlemeye karar verdim” diye konuştu. Kılıç, kar amacı gütmeden maliyetine ürünleri sattığını belirterek, “Kara Cuma dediler, indirim dediler, alın size indirim” diyerek, sözlerini noktaladı.