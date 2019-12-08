Kastamonu pastırmasına talep arttı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, Kayserili olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye takılarak, “Kastamonu pastırması daha iyi” demişti. Kastamonu pastırmasına özellikle il dışından talep arttı. Pastırma üreticileri, pastırmaya yönelik talebin arttığını ve bundan dolayı da memnuniyet duyduklarını söyledi.

“TALEPLER ARTTI”

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Kastamonu pastırmamız bu övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra pastırmamıza yönelik talepler hızla artmaktadır. İnanılmaz derecede Kastamonu pastırması paketlenerek kargo ile diğer illerimize gönderilmektedir. Tabii ki de Kastamonu pastırması ile Kayseri pastırması arasında fark vardır. Bizler, Kastamonu pastırmasını Taşköprü sarımsağıyla birleştirdiğimiz zaman Kayseri pastırmasına göre bir lezzet farkı oluşuyor. Pastırmamızın mutlaka lezzetine bakılmasını tavsiye ediyorum. Bizler Kayseri'ye rakip falan değiliz, sadece lezzet farkının olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

“KATKI MADDESİ YOK”

Pastırma üreticisi Sedat Tabakoğlu ise, “Kastamonu pastırması, doğal şartlarda pastırma yazında yapılan ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan, yayla hayvanlarını kullanarak yapmış olduğumuz bir üretimdir. Pastırmamızda kaya tuzu kullanıyoruz, onun dışında hiçbir katkı maddesi yoktur. Kuruduktan sonra çemenine Taşköprü sarımsağı katılarak ayrı bir lezzet verilir. Çemenlendikten birkaç gün sonra asılır ve kurutulan bu pastırma tekrar kuruduktan sonra satışa sunulur. Bunun tadı bu yüzden farklıdır. Cumhurbaşkanımızın pastırmamız ile ilgili sözleri satışlarımızı etkiledi. Özellikle il dışından talepler arttı, satışlarımız arttı. Hem esnaflarımız için hem de Kastamonu'muz için çok iyi oldu” şeklinde konuştu.

“SIRT, ANTRİKOT, BONFİLE VE BUT KULLANILIR”

Bir pastırmanın satışa sunulmasının 60-65 günü bulduğunu aktaran Tabakoğlu, şöyle konuştu:

“Kastamonu pastırması, hayvan kesildikten sonra sırt, antrikot, bonfile ve budun bazı kısımlarından yapılır. Pastırma şeklini aldıktan sonra kaya tuzu ile tuzlanır ve üç gün bekletilir. Bekletilen pastırma üçüncü gün bol su ile yıkanarak temizlenir ve askıya asılır. Aşağı yukarı 30 ila 60 gün arasında askıda kurutulur. Bu 30 ila 60 gün arasında hava şartları ve pastırmanın kalınlığına göre kuruması değişir. Kuruduktan sonra pastırma çemenlenir ve çemenlendikten sonra da üç gün bekletilir ve bekletildikten sonra satışa sunulur. Bir pastırmanın satışa sunulması 60-65 gün gibi bir zaman alır.”

“KAYSERİ PASTIRMASINI GEÇTİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kastamonu pastırmasını övmesinden sonra satışlarında artış olduğunu belirten pastırma üreticisi Tolgahan Karaosmanoğlu da, şunları kaydetti:

“Özellikle dışarıdan siparişlerimiz geliyor, bunları kargo ile gönderiyoruz. Müşterilerimiz telefonda Cumhurbaşkanımızın, Kastamonu pastırmasını övdüğünü duymuşlar, ona binaen pastırmamızda talep artışı oldu. Lezzet olarak bunu biz, Kastamonulular olarak söylemiyoruz. Ünlü gurmeler dahil en sonda Cumhurbaşkanımız da söyledi, Kastamonu pastırması Kayseri pastırmasını geçmiştir. Kayseri pastırmasının adı var, Kastamonu pastırmasının ise tadı var.”

İLGİLİ HABER 4 soruda pastırma tartışması!

“KİLOSU 140 TL”

Ayda 1-1,5 kilo civarında pastırma tükettiğini anlatan müşterilerden Murat Kaya ise, “Kastamonu pastırması, zamanında ve gerekli olgunlaşmadan sonra satışa sunuluyor. Kendimiz de bu pastırmayı tüketmekteyiz. Ancak haberlerde Kastamonu pastırmasının fiyatı yüksek diye çıkması aleyhe olmuştur. Kastamonu'da pastırmanın kilosu 140 lira, ekmeklik pastırma ise 150 liradır. Ben, ayda ortalama 1 kilo, 1,5 kilo kadar tüketiyorum. Ben, Kayseri'ye de gittim, Kayseri pastırmasını da tattım, Kastamonu pastırmasının yanından bile geçmiyor” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Artvinliler ile Erzurumlular arasında cağ kebabı tartışması

“AZAMİ 65 GÜNDE ÇIKIYOR”

Bazı basın ve yayın organlarında Kastamonu pastırmasının 3-5 günde hazırlandığı yönünde haberlerin çıktığına dikkat çeken pastırma üreticisi İsmail Karabıyıkoğlu ise, şunları söyledi:

“Bu, bizleri üzmüştür. Bizim Kastamonu pastırması azami 65 günde çıkıyor, bu güneşte ve Kastamonu'ya has doğasında kurutularak yapılıyor. 5-6 günde çıkan pastırma fırından çıkan pastırmadır. Dışarıdan alınan pastırmalar Kastamonu pastırması diye satılıyor, aslında buna hiç kanmayın, kokusundan ve tadından hemen anlayabilirsiniz.”

Emekliye göre pastırmanın pahalı olduğuna işaret eden müşterilerden Şakir Acar da, “Yıllardan beri pastırma alırım, lezzeti çok iyidir. Emekliye göre fiyatı çok ucuz değil, fiyatı şu an 140 lira olmuş” dedi. (İHA)