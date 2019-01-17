Katar ile Türkiye arasındaki ticaret 2018’de 2 milyar dolara dayandı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, Katar ile Türkiye arasındaki ticaretin 2018'de, bir önceki yıldan yüzde 54 artışla 2 milyar dolara varmış olmasının beklendiğini söyledi. Katar geçen yıl 3 milyar dolara kadar swap işlemi içeren 15 milyar dolarlık bir ekonomik proje paketi ve yatırım sözü vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani son yıllarda sıklıkla diplomatik temaslar için bir araya geliyor.

Doha’da dün başlayan Türk ticaret fuarında konuşan Dinçbaş, Körfez’de siyasi anlaşmazlıkların yaşandığı bir ortamda Ankara’nın Katar’ın önemli müttefiki olmasındaki rolünü vurguladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki bazı Körfez ülkelerinin 2017’de Katar’a ticari ve diplomatik boykot uygulamaya başlamasından bu yana Katar’ın önde gelen ortaklarından biri olan Ankara, boykotun hemen sonrasında Katar’a askeri birlik gönderdi ve gıda sevkiyatı yaptı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Katar’ı teröre destek vermekle suçluyor. Doha suçlamayı reddediyor ve boykotun egemenliğini ihlal etmeyi hedeflediğini söylüyor.

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Dinçbaş, Katar’ın 2018’de Türkiye için en hızlı büyüyen ticaret alanlarından biri olduğunu ve ticaret hacminin 2 milyar doları aşmasının beklendiğini söyledi.

Katar geçen yıl değer kaybeden TL’ye destek olarak, 3 milyar dolara kadar swap işlemi içeren 15 milyar dolarlık bir ekonomik proje paketi ve yatırım sözü vermişti.

Dinçbaş, “15 milyar doların bir kısmının” Türkiye’ye geldiğini söyledi, ancak daha ayrıntılı bilgi vermedi.

Dinçbaş, eldeki en son veriye göre 2018’in ilk 10 ayındaki ikili ticaret hacminin 1.7 milyar dolara ulaştığı ve bunun 2017 yılının toplam ticaret hacmi olan 1.3 milyar dolardan yüksek olduğunu belirtti.

Bu ticarete Türkiye’den Katar’a gönderilen gıda ve inşaat malzemeleri ve Katar’dan Türkiye’ye gönderilen sıvılaştırılmış doğalgaz ve alüminyum dahil.

REUTERS