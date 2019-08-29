Koç Holding’ten Yapı Kredi açıklaması

Dün Bloomberg’de yer alan bir haberde Yapı Kredi’de İtalyan ortak UniCredit’in bankadaki dolaylı ortaklığını doğrudan pay sahipliğine çevirmeye yönelik görüşmeler yürüttüğü haberi yer almıştı. Bloomberg’ün haberinde böylece Unicredit’in ileride hisseleriyle ilgili bir tasarrufta bulunmak istediğinde tek taraflı davranabileceği belirtilmişti.

‘ÇALIŞMA VE GÖRÜŞMELER HER ZAMAN YAPILIR’

Koç Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, “Basın-yayın organlarında, şirketimiz ile Unicredit arasında, müşterek yönetime tabi ortaklıklarımız Yapı Kredi Bankası ve Koç Finansal Hizmetler’in mevcut hissedarlık yapılarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütüldüğü yönünde haberler çıkmıştır” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Portföyümüzde yer alan şirketlere ilişkin hissedarlık alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde SPK’nın Özel Durumlar Tebliği’ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta…”

ORTAKLIK YAPISI NASIL?

Koç Grubu ile UniCredit’in yarı yarıya ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler’in Yapı Kredi’de yüzde 82 payı bulunuyor. UniCredit, Koç Finansal Hizmetler üzerinden dolaylı yoldan Yapı Kredi’nin %41 hissesine sahip. Bankanın geri kalan payları ise borsada işlem görüyor.

REUTERS