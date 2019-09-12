Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları: Kredi faiz hesaplama nasıl yapılır?

Konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesi, Merkez Bankası’nın 25Temmuz ve ardından bugün aldığı faiz indirimi sonrası kredi faiz oranları merak edilmeye başlandı. Peki kredi faiz hesaplama nasıl yapılır? İşte konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları…
KREDİ FAİZ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Kredi ödeme planı oluşturulurken aylık ödemeler sabitlenerek kredi taksit tutarı belirlenir. Daha sonra her ay ödenecek kredi faizi ve vergiler aylık taksitten düşülerek kredi anapara ödemesi hesaplanır. Bu kredi hesaplama yönteminde her taksit ödemesinde kalan anapara tutarı azaldığı için ödenen faiz tutarı da her taksitte gittikçe azalır.
İŞTE KREDİ FAİZ ORANLARI:
ZİRAAT BANKASI
Konut kredisi: % 0.99
Tüketici kredisi: % 1,59
Taşıt kredisi: % 1.43
TEB
İhtiyaç kredisi: %1.25
Taşıt kredisi: % 1.45
Konut kredisi: % 1.2
HALKBANK
İhtiyaç kredisi: Banka müşterisi (1.49) Normal müşteri (1,84)
Taşıt kredisi: % 1.48
Konut kredisi: % 0.99
İhtiyaç kredisi: % 1,84
VAKIFBANK
Konut kredisi: % 0.99
İhtiyaç kredisi: %1,55
Taşıt kredisi: %1.33
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: % 1.67
Taşıt kredisi: % 1.53
Konut kredisi: % 1.29
AKBANK
İhtiyaç kredisi: % 1,71
Taşıt kredisi: % 1.61
Konut kredisi: % 1.35
QNB FİNANSBANK
İhtiyaç kredisi: % 1.29
Konut kredisi: %1,57
Taşıt kredisi: % 1.59
YAPIKREDİ
Konut kredisi: % 1,43
Ferdi kredi: % 1.69
Taşıt kredisi: % 1,64
GARANTİ BANKASI
İhtiyaç kredisi: % 1.84
Konut kredisi: % 1.36
Taşıt kredisi: % 1.64
DENİZBANK
İhtiyaç kredisi: %1,69
Taşıt kredisi: %1,77