Kredi faiz oranları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt kredisi ve konut kredisi faiz oranı ne kadar?

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yaptıkları faiz indirimlerinin ardından, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıkladılar. Bankaların kredi faiz oranlarını düşürmesinin ardından vatandaşlar ana gündem konuları arasında faiz oranları yer almaya başladı.
KREDİ FAİZ ORANLARI
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…
Konut kredisi: % 0.99
Tüketici kredisi: % 1,35
Taşıt kredisi: 1.43
VAKIFBANK
Vakıf Bank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…
Konut kredisi: % 0.99
İhtiyaç kredisi: %1,35
Taşıt kredisi: 1.13
HALKBANK
Halk Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…
Konut kredisi: % 0.99
İhtiyaç kredisi: % 1,35
Taşıt kredisi: 1.44
TEB
İhtiyaç kredisi: %1.25
Konut kredisi: % 1.15
Taşıt kredisi: 1.25
AKBANK
İhtiyaç kredisi: % 1,71
Konut kredisi: % 1.17
Taşıt kredisi: 1.49
TÜRKİYE İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: % 1,55
Konut Kredisi: % 1,17
Taşıt kredisi: 1.39