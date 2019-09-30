Kredi faiz oranları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt kredisi ve konut kredisi faiz oranı ne kadar?

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yaptıkları faiz indirimlerinin ardından, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıkladılar. Bankaların kredi faiz oranlarını düşürmesinin ardından vatandaşlar ana gündem konuları arasında faiz oranları yer almaya başladı.

KREDİ FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…

Konut kredisi: % 0.99

Tüketici kredisi: % 1,35

Taşıt kredisi: 1.43

VAKIFBANK

Vakıf Bank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…

Konut kredisi: % 0.99

İhtiyaç kredisi: %1,35

Taşıt kredisi: 1.13

HALKBANK

Halk Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…

Konut kredisi: % 0.99

İhtiyaç kredisi: % 1,35

Taşıt kredisi: 1.44

TEB

İhtiyaç kredisi: %1.25

Konut kredisi: % 1.15

Taşıt kredisi: 1.25

AKBANK

İhtiyaç kredisi: % 1,71

Konut kredisi: % 1.17

Taşıt kredisi: 1.49

TÜRKİYE İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: % 1,55

Konut Kredisi: % 1,17

Taşıt kredisi: 1.39