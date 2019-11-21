Kredi kartı borcu zaman aşımına uğrar mı?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan son rakamlara göre ülkemizde yaklaşık 68.5 milyon kişi kredi kartı kullanmaktadır ve bu kredi kartlarıyla 71,2 milyar liralık ödeme yapılmaktadır. Kredi kartı kullanımının günden güne hızla arttı bu dönemde maalesef birçok vatandaş kredi kartı borçlarıyla boğuşmaktadır. Harcamalarını kredi kartıyla yapan ya da yapmak zorunda kalan vatandaşlar ay sonunda gelen borlarının bir kısmını ya da tamamını ödeyememektedir. İşte bu durum ile karşı karşıya kalan vatandaşların en sık araştırdığı en çok merak ettiği konulardan biri de borçların zaman aşımına uğrayıp uğrayamayacağı. Birçok kişi özellikle son zamanlarda internet aramalarında bu konu hakkında detaylı bilgi alabilmek için çeşitli aramalar yapmaktadır. Biz de konuya açıklık getirmek amacıyla detaylı bir haber hazırladık. Peki, kredi kartı borcu zamanaşımına uğrar mı? İşte ayrıntılar…

KREDİ KARTI BORCU ZAMAN AŞIMINA UĞRAR MI?

Kredi kartı borcu bulunan kişileri yakından ilgilendiren bu konu hakkındaki en genel tanımlama, uygun şart ve durumlarda uğrar. Peki, bu şartlar nelerdir?

Kredi kartı borcunun zaman aşımına uğraması için belirlenen süre 10 yıldır. Ancak bu 10 yıllık süre için de bazı şartlar mevcuttur. Kişinin kredi kartı borcunun 10 yıl içinde zaman aşımına uğrayabilmesi için geçen bu 10 yıllık süre zarfında borcunuza yönelik banka tarafından hiç bir işlemin uygulanmamış olması gerekmektedir.

Yani yasal olarak böyle bir zaman aşımı olması ve borcunuzun zaman aşımından dolayı silinmesi için ve bankanın borcunuza ait bir işlem yapmaması için borcunuzu unutması gerekir. Bu durumda da banka avukatı borcunuza dair size her icra dosyası açtığında on yıllık süre sıfırlanmış olur.

Peki, kredi kartı borcunuz bir varlık şirketine devredildiyse durum ne oluyor? Eğer borcunuz banka tarafından bir varlık şirketine devredildi ise varlık şirketlerindeki borçlar TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) kapsamında olduğundan zaman aşımı süresi 20 yıl olmaktadır. Fakat yine aynı şekilde zaman aşımı süresini uzatmak için bir icra dosya yenilemesi yapmaları yeterlidir.

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