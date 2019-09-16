Kümaş Avusturyalılara satılıyor

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre işlemin nihai sözleşme üzerinde mutabakata varılması ve yasal izinlerin alınmasının ardından tamamlanması bekleniyor.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz tarafından KAP’a yapılan özel durum açıklamalarında, portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’nin (Kümaş) muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik şirket yöneticilerimize yetki verildiği ve bu kapsamda çalışmaların devam ettiği duyurulmuştu. Bugün itibariyle, Kümaş’ın potansiyel satış sürecine ilişkin olarak; Şirketimiz, Yıldız Holding A.Ş. ve RHI Magnesita N.V. arasında Kümaş’ın hisse devrine ilişkin bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır. İşlemin tamamlanması, nihai sözleşmeler üzerinde mutabakata varılması ve gerekli yasal izin süreçlerinin tamamlanmasına bağlıdır.

Şubat ayında basına yansıyan haberlerde Kümaş Manyezit için 500 milyon dolar civarında bir bedelden söz ediliyordu.

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