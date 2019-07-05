Lenovo, futbol kulübü Inter ile global teknoloji ortaklığı başlattı

Lenovo, İtalyan futbol devi Inter ile global teknoloji ortaklığı başlattı. Bu anlaşma tüm dünyada hayranlık kazanmış, inovasyon ve yüksek performans gibi değerler doğrultusunda hareket eden ikonik iki markayı teknolojide buluşturdu.

Lenovo, yapılan bu sponsorluk anlaşması doğrultusunda Inter takımını daha akıllı teknolojilere kavuşturacak. Bunlar arasında Lenovo sunucu, veri depolama çözümleri, yazılım-tanımlı çözümler bulunduğu gibi, PC'ler, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler de yer alıyor. Lenovo'nun sağlayacağı destek kulübün futbolsever ve taraftarlarla ilişkileri sonucu ortaya çıkan yüksek miktardaki veriyi daha iyi yönetmesini sağlayacak. Inter hem tarihi arşivini hem de güncel verileri dijital ortama aktarıp saklayarak, taraftarların bu bilgilere istedikleri an ve istedikleri yerden erişimini mümkün kılacak.

LENOVO İSMİ TAKIMIN FORMASININ ARKASINDA YER ALACAK

Hem İtalya hem de dünyanın en ünlü takımlardan birisi olan Inter, bu anlaşmayla son dönemde futbolda gerçekleştirdiği hamlelerle eş zamanlı olarak yeni bir döneme girmiş oldu. Lenovo ismi bu anlaşma ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadyumu'nda toplamda bir milyonu aşan bir kitle tarafından görülecek. San Siro Stadyumu Avrupa futbolundaki en ikonik stadyumlardan birisi olarak tanınıyor. Anlaşma ile ayrıca sezon boyunca Lenovo ismi takımın formasının arkasında da yer alacak.

Lenovo Kurumsal Başkanı ve COO'su Gianfranco Lanci, konu hakkında şöyle konuştu: “Lenovo ve Inter'in kurduğu bu ortaklık yüksek performans, inovasyon, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi temel değerleri paylaşıyor. Inter'in yüzyıllık tarihi, prestijli geçmişi, başarıları ve paylaştığımız değerlere bağlılığı, kulübü Lenovo için ideal bir ortak yapıyor. Pek çok alanda sunduğumuz akıllı teknolojilerle, Inter'in taraftarları ve futbolseverlerle daha yakın bir ilişki kurmasına yardım edebilir, bilgi ve eğlenceye erişimde daha mükemmel bir deneyimi mümkün kılabiliriz.”

Inter (FC Internazionale Milano) Kurumsal CEO'su Alessandro Antonello ise şunları söyledi: “Dünyanın en önemli teknoloji markalarından birsinin global futbol sektörüne Inter ile girmesi bizim için mutluluk kaynağı. Lenovo'nun birinci sınıf teknoloji deneyimi sayesinde bu ortaklık Inter'in önümüzdeki yeni dönemde yüksek performans ve inovasyona erişimini sağlayacak.”