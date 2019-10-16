Mağazacılık otomasyonu ikas, Paraşüt ile işbirliği yaptı. İşletmeler, Paraşüt ile ön muhasebelerini yönetebiliyor, banka entegrasyonları sayesinde finansal durumlarına hakim olabiliyorlar.

ikas ve Paraşüt işbirliği hakkında düşüncelerini paylaşan ikas'ın kurucusu ve CEO'su Mustafa Namoğlu şunları söyledi: “Biz ikas'ı kurarken, mağaza ve işletme yönetiminin perakendeciler üzerindeki yükünü azaltmayı amaçladık. Kendim de uzun yıllardır perakende ticaret içinde yer aldığımdan işletme yönetiminin ne kadar yorucu olabildiğini çok iyi biliyorum. ikas'ın hedefi, perakendecilerin efor ve kaynaklarını iş büyütme planlarına yoğunlaştırmalarını sağlayabilmek. Paraşüt ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık da bu bağlamda bizi hedefimizi gerçekleştirme yolunda bir adım daha ileri taşıyacak. ikas ile mağaza otomasyonunun rahatlığına kavuşan mağazacılar, aynı anda Paraşüt sayesinde kendi ön muhasebe işlemlerini de kolayca yapabilecek ve böylece üstlerinden bir yük daha kalkmış olacak!”

Paraşüt CEO'su Sean Yu ise işbirliği hakkındaki düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Kurulduğumuz günden bu yana, ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini destekliyor, dijital ön muhasebe alanında sunduğumuz ürün ve hizmetlerle çalışmalarına hız kazandırıyoruz. Paraşüt çatısı altında KOBİ’lere fatura takibi, gelir gider takibi, raporlama, stok takibi, kredi kartı ile online tahsilat, e-fatura ve teşvik hesaplaması gibi ihtiyaç duydukları hizmetleri, kullanıcı dostu bir arayüzle sunuyoruz. ikas ile birlikte ‘Perakende Paketi’ni geliştirdik. Bu ürün sayesinde perakendecilerin dijital ortamda ön muhasebe ve mağaza yönetimini bir arada ve kolayca yapmalarını sağlayacağız. Hedefimiz perakende sektörünün dijital dönüşüm sürecinde gerek duyulan teknolojik altyapı ve ürünleri bir arada sunarak, KOBİ’lerimizin operasyonel masraflarından tasarruf etmelerine ve büyümelerine katkı sunmak.”